她不知道自己是該說祝福的話，還是該裝作視而不見。她索性換個地方吃飯了，餛飩攤到處都有，在銀行門口下公共汽車 後，往銀行相反方向走不了幾分鐘，就是另外一個早市，也有夜市，在那裡也是什麼攤點都有。劉繼紅改為到銀行門口之後，再去早市吃早餐，偶爾也在那裡吃晚飯。

這一天中午，食堂的馬阿姨做了豆沙包、菠菜雞蛋 湯。劉繼紅一口氣吃了三個，還喝了一小碗湯。老單從桌子旁邊走過，像是不經意間，用拳頭敲了桌面一下。劉繼紅抬起頭看了看老單的背影，使勁兒剜了他一眼，心想食堂給員工福利 ，你管我吃幾個呢？

在離開食堂前，劉繼紅特意跟馬阿姨打聲招呼，說：阿姨豆沙包還有嗎？就這一句像吸鐵石一樣，將走到門口的老單的目光吸引了過來。劉繼紅跟他對視了一分鐘，然後她揚起手中的塑料袋子。那意思是說：你管得著嗎？看，我又拿豆沙包了！

實際上，袋子裡只有一個空飯盒和劉繼紅的一雙筷子。她就是想氣氣老單，憑什麼你總是看不上外地人？憑什麼總認為我這個外地人太能吃，占了銀行的便宜？老單用鷹一樣的目光，透視了一下劉繼紅的塑料袋，乾咳了一聲，離去了。

劉繼紅回過頭，跟玻璃窗後面的馬阿姨做了個鬼臉，走出了食堂。她心裡特別高興，她覺得老單就該這樣被好好收拾一下。先不說自己吃得不多，就是比別的女員工吃得多一點，你也不該像是防賊一樣地防著我啊？

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下午來了一個儲戶，讓大廳裡所有的工作人員都不得安寧。這個儲戶劉繼紅認識。她叫張曉蘭，是在銀行後面那個夜市賣調料的。她來存錢，外加零錢換整錢。（八）