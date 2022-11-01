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二兩飯票（五）

陳笑眉

順順背起哭鬧的弟弟，領著哭著的妹妹，往門口走去。媽一邊嚼著飯與蘿蔔乾，一邊埋怨：「真不懂事！我是個愛你們的好媽媽，我何嘗不是刻刻想著你們？有一點吃的就是拿到嘴邊也放下，留給你們吃……」

順順帶著弟妹，向著巷口望著，盼望著爸爸帶著米餅回來。爸爸大煉鋼鐵去了，他和他的同事們常常要苦戰三天三夜，甚至七天七夜。他們苦戰的時候，沒有時間到食堂吃飯，食堂的司務長就要大家交上定量的糧票，叫炊事員做成米餅送到工地，節約時間苦幹。

每餐飯是三個一兩米粉做一個米餅。爸爸都會省下一個，瞅空拿回來，叫順順分給弟妹吃。順順把一兩的米餅切成四分，按著家規，讓最小的先挑選。按著下往上的順序，最後一塊留給順順。然後大家坐在一起，拿著自己的那份米餅，用前牙輕輕咬下一小塊，捨不得嚼，放在舌尖，像吮糖似地吮吸著。

那放了人造糖精的米餅甜甜的，舌尖的甜滲潤到舌根的時候，是他們最幸福的時候。這時候順順會想起小萍吃的奶油蛋糕，小萍告訴順順，這是十元錢一個的蛋糕。那時候成人每個月的生活費是六元錢，小萍卻吃十元錢一個的蛋糕！順順幻想爸爸也能買一個蛋糕，切了與弟妹們分著吃。

天暗了下來，爸爸沒有來，他們大概要苦幹還要加油幹。順順聽說過，爸爸他們大煉鋼鐵的時候，忙得渾身的汗水就像河裡爬上來一樣濕透。但是領導不讓炊事員給爸爸們送水，說喝水要浪費時間，上廁所更要浪費時間。說實在的，煉鋼鐵的工地上也沒有廁所，想上廁所的時候，也就是找一個旮旯角，不用兩分鐘就解決了。（五）

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