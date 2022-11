所羅門王的指環（二）

顏寧儀/圖

過了兩天,又開始下雨。那天老羅還是在城裡。我們母子站到書房那塊地圖下面,抬頭看到雨水一滴一滴,從天花板上滴下來。盧卡用手去接那滴下來的雨水,接住了湊到眼前看,然後伸手給我看,我們兩個就這樣研究了一會兒,我才想到應該去廚房找個盆來接水。屋外已經是風聲、雨聲聲聲入耳,用多大的盆接水是一個問題。

那一夜的雨換了兩盆水來接,並沒有出大事。早上起來雨停了,我們也忘記昨天晚上。送走盧卡去上學,我開始查黃頁找修屋頂工人的電話。電話打過去,從來沒人接,基本都是語音留言。我留言了,名字、電話號碼,然後就沒有下文了。好不容易有一個人回覆,約在兩個星期以後來看屋頂。

I will take a look at it. 他說得非常輕鬆,說完記下我們的地址、電話,就把電話掛了。

那晚本來沒有計畫回家,老羅卻突然打電話回來,說已經到火車站了,讓我去接,這時盧卡已經睡了。

他下了火車,眼睛也不看我,直接繞到駕駛副座那一邊,拉開車門坐了進來。

你餓嗎?我們已經吃過晚飯,但有炒好的肉絲,可以給你煮榨菜肉絲麵。我說。

老羅點點頭,說好,然後還是沉默。

一直到他吃完那碗麵,他才說他想回香港 去,跟著老闆一起去那裡,去香港開一個新辦公室。說完他如釋重負,把筷子疊在空碗上,接著說:我一個人回香港,你們待在這裡。

廚房的燈光下,他的臉窄窄的,白襯衫的領子挺刮有型,襯著他的下巴滿漂亮的。

我說:我們跟你一起回香港吧,現在房價 漲了不少,賣了這個房子,能賺一筆呢……我一直自顧自地說著,越說越開心,感覺真的馬上可以離開鄉下,回到熟悉的香港,吃早茶、會朋友,夜夜笙歌。

老羅並沒有說話,他低頭,擺弄著空碗上那雙烤漆筷子,一會兒疊在一起、一會平行。

突然他抬頭,一拍桌子,說:你不能回去,就我一人回去。

為什麼?我問。

老羅說:因為我不想再跟你過了,這幾年我過夠了。說著他猛地站起來,腿幾乎掀動桌子,那只空碗、那副筷子,以及旁邊的辣椒醬、麻油瓶,像地震 一樣跟著抖動。

我矇了,聽不懂他的話。書房那邊傳來「嘩」的一聲巨響,然後一陣暴雷一樣翅膀拍打的聲音。我們奔過去看,只見書房的頂塌了三分之一,露出外面的夜空,風呼呼地往室內灌。

石灰裡帶著積雨和鵝糞還有鵝毛,落在地板上,好像從天上砸下來的工業廢料。這些一看就是屋頂上那群鵝的遺澤。鵝在院子裡高聲叫了一陣,聲音慢慢低下去,最後只剩下一兩聲。

老羅轉身回到客廳,說:我本來打算住書房的,現在頂塌了,我還是回紐約吧!過兩天回來安排以後的事。說著他已經去取外套和包。那意思,我還得送他去火車站。

我說:你去把屋頂給我蓋上再走吧。

老羅從車庫裡找一塊塑料布以及搬家公司用的棉布毯,爬上房頂,把那塊塌掉的屋頂蓋上,我在下面給他打手電。他上房頂時,後院的鵝又一陣子狂叫,我突然惡從膽邊生,要是有一把獵槍,就把這群鵝都崩掉,順便把老羅也殺了,再衝到城裡,把那個嫖他的闊人也殺了……

我在夜色裡浮想聯翩,手裡的大號電筒打出強光燈柱,就像侯寶林的老相聲說的……有本事你上啊,沿著這個燈柱爬上去啊。老羅果然爬上去了,身手矯健。我要是一按按鈕,燈柱沒了,他會不會一腳踩空,從房頂上跌下來,跌個粉碎性骨折呢?

我按了一下按鈕,燈柱消失,老羅還是穩穩站在屋頂上沒掉下來。書房裡的光從天花板的破洞裡透出來。

塌掉的屋頂雖然暫時擋上了,但房子的隔熱層卻被破壞。針尖大的窟窿,櫞子大的風,房子裡哪兒哪兒都是穿堂風。中央暖氣口的排風不停地響,用熱風壓倒外面來的寒風。(二)