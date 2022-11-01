所羅門王的指環（二）

顏寧儀／圖

過了兩天，又開始下雨。那天老羅還是在城裡。我們母子站到書房那塊地圖下面，抬頭看到雨水一滴一滴，從天花板上滴下來。盧卡用手去接那滴下來的雨水，接住了湊到眼前看，然後伸手給我看，我們兩個就這樣研究了一會兒，我才想到應該去廚房找個盆來接水。屋外已經是風聲、雨聲聲聲入耳，用多大的盆接水是一個問題。

那一夜的雨換了兩盆水來接，並沒有出大事。早上起來雨停了，我們也忘記昨天晚上。送走盧卡去上學，我開始查黃頁找修屋頂工人的電話。電話打過去，從來沒人接，基本都是語音留言。我留言了，名字、電話號碼，然後就沒有下文了。好不容易有一個人回覆，約在兩個星期以後來看屋頂。

I will take a look at it. 他說得非常輕鬆，說完記下我們的地址、電話，就把電話掛了。

那晚本來沒有計畫回家，老羅卻突然打電話回來，說已經到火車站了，讓我去接，這時盧卡已經睡了。

他下了火車，眼睛也不看我，直接繞到駕駛副座那一邊，拉開車門坐了進來。

你餓嗎？我們已經吃過晚飯，但有炒好的肉絲，可以給你煮榨菜肉絲麵。我說。

老羅點點頭，說好，然後還是沉默。

一直到他吃完那碗麵，他才說他想回香港 去，跟著老闆一起去那裡，去香港開一個新辦公室。說完他如釋重負，把筷子疊在空碗上，接著說：我一個人回香港，你們待在這裡。

廚房的燈光下，他的臉窄窄的，白襯衫的領子挺刮有型，襯著他的下巴滿漂亮的。

我說：我們跟你一起回香港吧，現在房價 漲了不少，賣了這個房子，能賺一筆呢……我一直自顧自地說著，越說越開心，感覺真的馬上可以離開鄉下，回到熟悉的香港，吃早茶、會朋友，夜夜笙歌。

老羅並沒有說話，他低頭，擺弄著空碗上那雙烤漆筷子，一會兒疊在一起、一會平行。

突然他抬頭，一拍桌子，說：你不能回去，就我一人回去。

為什麼？我問。

老羅說：因為我不想再跟你過了，這幾年我過夠了。說著他猛地站起來，腿幾乎掀動桌子，那只空碗、那副筷子，以及旁邊的辣椒醬、麻油瓶，像地震 一樣跟著抖動。

我矇了，聽不懂他的話。書房那邊傳來「嘩」的一聲巨響，然後一陣暴雷一樣翅膀拍打的聲音。我們奔過去看，只見書房的頂塌了三分之一，露出外面的夜空，風呼呼地往室內灌。

石灰裡帶著積雨和鵝糞還有鵝毛，落在地板上，好像從天上砸下來的工業廢料。這些一看就是屋頂上那群鵝的遺澤。鵝在院子裡高聲叫了一陣，聲音慢慢低下去，最後只剩下一兩聲。

老羅轉身回到客廳，說：我本來打算住書房的，現在頂塌了，我還是回紐約吧！過兩天回來安排以後的事。說著他已經去取外套和包。那意思，我還得送他去火車站。

我說：你去把屋頂給我蓋上再走吧。

老羅從車庫裡找一塊塑料布以及搬家公司用的棉布毯，爬上房頂，把那塊塌掉的屋頂蓋上，我在下面給他打手電。他上房頂時，後院的鵝又一陣子狂叫，我突然惡從膽邊生，要是有一把獵槍，就把這群鵝都崩掉，順便把老羅也殺了，再衝到城裡，把那個嫖他的闊人也殺了……

我在夜色裡浮想聯翩，手裡的大號電筒打出強光燈柱，就像侯寶林的老相聲說的……有本事你上啊，沿著這個燈柱爬上去啊。老羅果然爬上去了，身手矯健。我要是一按按鈕，燈柱沒了，他會不會一腳踩空，從房頂上跌下來，跌個粉碎性骨折呢？

我按了一下按鈕，燈柱消失，老羅還是穩穩站在屋頂上沒掉下來。書房裡的光從天花板的破洞裡透出來。

塌掉的屋頂雖然暫時擋上了，但房子的隔熱層卻被破壞。針尖大的窟窿，櫞子大的風，房子裡哪兒哪兒都是穿堂風。中央暖氣口的排風不停地響，用熱風壓倒外面來的寒風。（二）