祖先祭拜過了，年夜飯擺上桌了，八菜一湯，弟弟一家四口、父母、我與妻子，端坐在飯桌前準備開飯。年夜飯講究，要全家都在一起才能起筷。我之前已經喊過一次兒子，現在又大聲喊一次。他在房間裡答應「來了、來了」，可五分鐘以後，他還未從房間裡出來。老父親的臉色有些不好。

我幾步蹬上二樓，推開他的房門：「別玩手機 ，吃飯，全家人在等你一個！」

沒想到這個混蛋炸了，大吼：「我哪有玩手機！你哪隻眼睛看到我玩手機了？」

我的那個恨啊，伸手想搶他的手機。但他的反應很快，手一縮躲過了。

拿著手機在玩，卻大聲吼說沒有玩手機，這就是我兒子的日常──說話完全不顧事實根據，指鹿為馬，顛倒黑白。

我父親也上樓走進他的房間，大概是想運用他做為爺爺的威嚴，教訓幾句孫子吧，沒想到也被吼了。我大怒，舉手想抽兒子大耳光，被我母親攔下。我老父親氣得直哆嗦，我恨得想直接砍死這不肖子──如果不是我母親用她肥胖 的身體擋在大家中間，接下來會發生什麼事真不好說。

飯後大多數人回房間休息或者玩手機。手機這種鬼東西，改善了人類的生活，也必將毀滅人類的未來。本該溫馨和諧的年夜飯草草收場，大家受到了衝擊，因為一個不懂事的孩子。

我生火幫母親蒸年糕，父親在旁邊給黑狗梳毛。父親的火氣總算降下去一點，反過來安慰我不用太在意，一個人若要發瘋，別人想攔也攔不住──我們村有兩個男孩當初也這樣，因為遊戲退學，父子打架也解決不了問題。結果到了十八歲，一個去深圳打工、一個在縣城做快遞員，春節期間抱住自己母親痛哭流涕，說工作辛苦，後悔當初沒有珍惜讀書的機會。

我問父親，告訴我這些幾個意思。父親說，只要不吸毒、不賭博就好。現代社會，有文化做有文化的工作，沒文化做苦力。讀書多少關係不大，反正做什麼都能活人。（三一）