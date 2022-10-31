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室友（七）

紅山玉

梁山不知道什麼原因，好幾天沒有回宿舍住了。李盼弟和姚依琳也從來沒有主動提起她，就好像這個人從來沒有來過。劉繼紅注意到了梁山不見人影的事情，但是她也不好打聽，她和梁山還沒有熟悉到無話不談的程度。

劉繼紅在街角的妯娌餛飩攤吃完最後一個餛飩的時候，她剛站起身來，就見梁山摟著一個男人的肩膀，朝餛飩攤走過來。劉繼紅瞄了一眼那男人，那人小個子，留著兩撇八字鬍，臉上挺白淨，挺著一個渾圓的肚子。看年紀，劉繼紅覺得那人比自己鄉下的老爸歲數還要大上幾歲。

可梁山才是二十多歲的小姑娘，雖說是鄉下姑娘，打扮不是那麼時髦，但是和那男人站在一起，看起來就跟父女倆沒什麼兩樣。劉繼紅趕緊轉過身去，大步向馬路邊走去。她要去趕七點四十的那班車，最主要的是，她不想讓梁山看見自己看見了他們。

劉繼紅剛走了幾步，忍不住回頭看，正看見梁山伸著胳膊，在餵那男人半個餛飩。男人的脖子朝飯桌的另一側猛伸著，嘴大張著，像一條魚一樣。劉繼紅看著背後的情景，心裡說不出是什麼樣的感覺。

她只覺得，如果那女孩子要是自己妹子的話，可能自己會忍不住甩過一巴掌去，打醒妹子那不現實的夢。可那是梁山，自己的一個室友，剛剛認識才兩個月。如果準確地說，連一個月也不到。因為打自己搬進毛紡廠三○八宿舍，她也就看見過梁山兩次。其中有一次還是劉繼紅下班回來剛進宿舍，一推門正撞上梁山要拉門出去。兩人只打了聲招呼，說了句「嘿，你好」。

劉繼紅連續一個星期都不敢去餛飩攤吃早餐了，她怕正面碰上梁山。（七）

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