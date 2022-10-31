媽煮的粥也是一坨一坨的，媽叫它「爛塗粥」。媽煮的「爛塗飯」和「爛塗粥」沒有什麼兩樣，只是媽愛叫飯就是飯、愛叫粥就是粥。

順順又一次聞了聞搪瓷碗裡的飯，想像著開水倒進碗裡時，這些鬆軟的飯會像珍珠一樣散開，美極了！

順順用前牙咬了幾粒飯，慢慢地嚼著那軟軟的、香香的、甜甜的飯，一股幸福感在順順的心裡升起來。快點回家，她要和家人一起分享這幸福！她要吃一小口，也小口餵給弟妹吃，慢慢地品嘗享受，這樣幸福的時光會持久一些。順順護著飯碗，快步回家。

「媽！我打飯回來了！」順順興奮地大叫。

媽從床上坐起，高興地說：「真的打飯回來了？」接過飯碗：「怎麼都冷掉了，你是玩著回來的吧！」媽總是這樣，不管順順做好與不好，辦得對或錯，她總是埋怨和指責。

媽從隔櫥裡端出一盆醃蘿蔔乾，又把熱水瓶裡的熱水倒在搪瓷碗的飯裡。碗裡的飯被開水一沖，就一粒一粒地像珍珠般散開。媽用筷子攪了攪，就往嘴裡扒，又夾了塊蘿蔔乾放到嘴裡，「的、的」地吃起來。

孩子們圍在媽的面前，像小鴨子一樣地仰著頭看著媽。媽往嘴裡扒飯的時候，他們也都張開了嘴；媽嚼飯的時候，他們也跟著一起嚼；媽嚥下飯的時候，他們嚥下了空氣和口水。

「媽……！」妹妹看見媽再次往嘴裡扒飯的時候，叫了起來，「我餓……」

媽生氣地用筷子敲著碗沿說：「你們不是說自己不餓嗎？只有二兩飯欸，當我的晚飯還不夠呢！」

弟弟哭了起來，媽彎下腰，一邊用筷子往弟弟嘴裡扒飯，一邊說：「我是有病的人啊！我胃病，經不得餓。」又把一塊蘿蔔乾放到弟弟嘴裡，對順順說：「帶弟妹到外面玩去！今晚不用做飯了，我們節約一頓。」（四）