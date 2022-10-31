所羅門王的指環（一）

顏寧儀／圖

九月的好天氣過去以後，就是雨季了，屋頂開始漏，書房的頂漏。

農舍的另一頭原來有一個帶紗窗的廊，裡面放著幾把老舊的藤椅和藤桌，是前主人不要的東西。我們剛搬進去時，每天凌晨那裡傳來家具移動的聲音，還以為鬧鬼。

有天準備好大號電筒、棒球棍準備打鬼，一聽響動，就起身直奔那裡。發現關不嚴的破紗門已經被推開，進來的不是鬼，是一家大大小小的浣熊，俗稱乾脆麵君。浣熊母子長得一模一樣，一共六、七隻。我們揮舞著電筒、棒球棍，嘴裡發出助戰的喊叫，硬是把這群進屋後不想動的畜生趕了出去。之後把那個破紗門換成結實的鐵門，晚上鎖好。

從此以後一個月中的每一天凌晨，乾脆麵君的母子準時來搖動鐵門，想開門進來，但進不來。這種時候，我特別希望自己擁有那只《聖經》中傳說的所羅門王指環，戴上可以通獸語，對浣熊一家直接說：凌晨別來啦，費勁搖那個門，搖不開的，白費工夫，不如另找地方住呢。

我們住進農舍的第二年，開始做裝修。這個四面通風的廊就圍上隔熱棉的墻，鋪了暖氣管子，變成正式的房間。破爛的房頂沒有換，那個平平的頂，原是一個曬農作物的陽台。不換頂的原因是計畫在其上再加蓋出一間房，變成二樓。這時老羅找到工作去城裡上班，加蓋二樓的計畫就擱置了。

浣熊離開，院子裡來了一群加拿大 鴻雁，也就是野鵝。這沒什麼，野鵝多如麻雀，視同無物就是了。在牠們最初落到水邊的那幾天，我們犯了致命的錯誤，撒玉米粒餵牠們。後來不餵了，牠們就吃後院樹上餵鳥器的穀物，並很快學會跳起來用翅膀撲打餵鳥器，把裡面的葵瓜子、玉米粒、高粱穀子搖下來。雨季水大時，跳進水裡吃小魚苗，枯水期時吃淤泥裡的蟲蛹。躲在濕地裡的小娃娃魚、小烏龜，被野鵝用尖尖的喙夾挖了出來，像泥鰍一樣甩著身體，拚命往草裡鑽。

這群野鵝堅決賴著不走，夏去秋來，孵了小鵝，冬天也不南飛。野鵝極凶，叫聲洪亮。鵝群數量大了以後，頭雁還和其他的雄雁打架分家，把剛剛成年的鵝趕到河對面去。牠們雖然沒有攻擊過我們，盧卡怕這些帶翅膀的蠻貨。

濕地上有土狼出沒。土狼有狼狗大小，灰白色，毛皮油亮，耳朵尖尖地直立著，一看就是營養很好，身體狀況佳。土狼也像狼狗，一邊小步跑過河岸，一邊四下打量。鴻雁很警惕，但還是不肯離開，飛到曬台上過夜。凌晨時天光初亮，牠們起飛，翅膀扇動發出打雷一樣的聲音。

老羅問：為什麼一群野鵝都這麼吵、這麼霸道？

我不明白，只說現在不是鬥鵝的時候，好在我們的臥室在房子的另一頭。

有一天，盧卡看到鵝在啄陽台上鋪地用油氈布。油氈布破了，不經啄，沒幾天好幾片就被掀了起來。估計油氈布下躲著什麼蟲子、田鼠，這群強凶霸道的鵝在那裡閒著也是閒著，就開始上房揭瓦了。我偷偷去看，果然如此，非常生氣，但沒有辦法。

老羅開始通勤，每天路上出各種情況。一周幾天，因為工作忙要加班，上班到很晚。這時出現了一個他過去的闊人朋友，在上東區有自己的公寓，這樣他有時會住在城裡的闊人朋友那裡──城裡的事，聽上去都似曾相識，但我又說不上來是在哪裡見過。就跟沒有驅趕野鵝一樣，我沒有多想老羅不回家，晚上住在城裡的事。

雨下到第三天，書房的屋頂漏了。水滴到地板上，積了一小灘。等我注意到，雨已經停了，抬頭看天花板上，那裡像地圖一樣，畫了一個淺黃色不規則的圈。當家的不在，書房很少有人進，平時白天我們母子活動範圍是廚房、客廳。我對漏雨的概念只是覺得天花板上那團黃色圖案很難看，沒有意識到事情的嚴重。（一）