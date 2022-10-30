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聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

羈絆（三○）

李東文

具體說了些啥，他倆誰也沒跟我說，我猜無非是鼓勵之類的話。但我這個兒子很固執，堅決不肯回校，喻志海就介紹他到朋友的電腦店裡做學徒，希望他能學點維修技術，同時也有點收入。

結果電腦店老闆被那傻孩子嚇得膽戰心驚，堅持了三天，直接炒魷魚。老闆說他是老闆，不是保母。熊孩子上班啥忙也幫不上，還飄忽得很，動不動就不見人影。老闆得像保母一樣時刻提防，生怕他有危險。自己的孩子什麼德行我清楚，真是為難老闆了啊！

然後我讓他去我朋友的公益書店做服務員，順便學咖啡和做西點。小王八蛋不肯去，揮舞著不知從哪買的二手手機，口口聲聲說他還是學生，我有義務養到他十八歲。我急火攻心，一把搶過手機砸到稀巴爛──法律規定老子要養你到十八歲，但沒有法律規定，必須要給你玩手機！

我們父子二人整天都在同一屋簷下，相互折磨。因為兒子的緣故，我情緒波動很大，借酒澆愁，不久染上了酒癮，不喝兩杯沒法睡，同時還要吃抗抑鬱藥。我很討厭吃這個藥，但不吃我不敢保證自己不跳樓。以前也吃過一段時間，後來用大量的運動和種花種草，以及沒完沒了的工作替代了。總的來說就是，因為兒子叛逆得太過離譜，我陷進了危險，時不時就冒出傷害自己的念頭。

又一年的春節到了，我們回台山老家跟父母一起守歲。（三○）

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