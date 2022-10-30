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室友（六）

紅山玉

她忽然明白，昨晚為什麼姚依琳是那樣傷心了。每一個活著的人，哪一個人心裡不都有點自己獨特的故事呢？自己又能怎樣，心裡不也是藏著一團亂麻？

甭說別人，就工會主席老單那張破嘴，就夠自己煩惱的了。銀行裡百十來號人，那死老頭子專門盯著自己這個外來妹，而且是專門挑在食堂吃午飯的時候，用眼睛的餘光溜著自己。

春花毛紡廠有食堂。李盼弟說：姊，你也可以去食堂吃。劉繼紅一想著食堂裡烏泱泱的男男女女，而且都是農村年輕人居多，她就洩了氣。李盼弟說，那些人大多數連初中學歷都沒有，大多數都來自於那個出產玉石，尤其是雞血玉的小縣城。自己不屬於那個群體，硬是將自己塞進去，劉繼紅一想那個場面嚇得夠嗆。

她聽李盼弟說，姚依琳也從來沒有去過食堂吃飯。基本看不見她吃飯，好像她不用吃飯就能活著一樣。只說冬天的時候，姚依琳半夜回來，有時候也在宿舍裡，偷偷使用電爐子煮麵條吃。

她本來也是可以去毛紡廠食堂吃飯的，無奈她是上夜場的時候多，趕不上食堂的飯點。食堂開早午飯的時候，她都在睡覺；食堂賣晚餐的時候，姚依琳已經在某個理髮店或者是賓館開始工作了。

雖然宿舍禁止使用電爐子，但是姚依琳偷著使。李盼弟和梁山從來就當看不見。李盼弟說，冬天宿舍的暖氣不是特別熱，姚依琳的電爐子在一定程度上，竟然也幫了她們三個取暖。而且這電錢都是毛紡廠出，又不要自己跟著分攤，管那麼多幹啥？所以三個人只當是從來沒看見一樣。

劉繼紅有時候就想，姚依琳不在毛紡廠上班，她怎麼住到這裡了呢？（六）

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