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被詛咒的妖精（全文完）

張舒涵

我用力去抓，撲了個空，林婉的身軀在空中劃出了優美的曲線，加速下墜著。猛地一聲巨響，她的身體在沙灘上砸出一個巨大的坑來，砂礫摻雜著鮮血四濺，沙灘像餓獸般吞噬了她……

林婉的雙腿粉碎性骨折。仗著年輕，在搶救了一天一夜後，終於脫離了危險期。休養半年後，林婉出院了。院長讓她回家調養，但林婉母親已經改嫁，沒有地方可去，她只好仍住在學校宿舍裡。

從出院的那一天起，來看望林婉的年輕男老師就絡繹不絕。但看望一次之後，大多數人就不肯再來。很多人懷著心中的憧憬去的，他們記憶中的，還是那個巧笑倩兮、美目盼兮的絕代佳人。但就好像妲己被殺的那一瞬間，狐狸精徹底從她的軀殼裡離去了。那些嬌媚、婉轉、絕代風華，隨著林婉跳下懸崖的那個瞬間一去不回，只留下了一個日漸腐敗的空殼。

林婉眼神空洞，看誰的眼光中，都透著惡毒和怨恨。這種怨恨已然吞噬了她，整個人也散發出鬼魅般令人不寒而慄的陰冷氣息。

華悅約我一起去看林婉，屋子裡骯髒陰冷。林婉整個人縮在被子裡，不肯和我們多說一句話。好不容易結束探望，從宿舍出來，看到明媚的陽光，我站在太陽下深深呼吸了幾口空氣，感到自己從地獄回到了人間。華悅開門見山和我說：

「林婉這麼慘，乾脆你和她好了吧！有個男人喜歡，她就能走出來了！」

我吃驚得眼珠子都要掉在地上，反駁說：「為什麼我要喜歡她？」

華悅氣咻咻地說：「你能保證說你原來沒喜歡過人家？林婉的這些行李，我聽說都是你拚了老命，搬上去的呢！當初還不是看人家長得俊！如今壞了名聲，一個個全都拚命撇清關係。你們男人啊，真虛偽！不能把終身託付給你們！」（全文完）

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