薛慧瑩／圖

其實那時發生了一件順順和媽都不知道的事：有一個湖南女工，目睹並親身經歷了公共食堂許多慘無人道的事，上訴無果，反遭迫害，冒死寫了張「公共食堂害死人」的標語，貼到中南海的紅牆上。經過劉少奇主席過問，這女工才免於災禍，並通告到全國的公安 局、派出所。這樣稀奇稀有的事也許只有湖南人才有的特權。

媽與順順當然不知道這稀奇事，媽只知道派出所的警察 變和氣了。所以媽對順順說：「不怕，你是小孩，真的把你抓進去，我會把你保出來的。」媽一邊把搪瓷碗塞到順順手裡，一邊把她推到門外。

勝利巷的食堂原來是個倉庫，成了食堂以後，人們拿白石灰把牆刷白了，又用木柵欄杆隔成了兩半邊，一邊當成飯廳，擺了十來張飯桌子，一邊當作廚房。在木柵欄中間一米高一點的部分，開了個長方形的窗口，窗後放了張大長桌做打飯用。固定木柵欄的頂部有一條橫欄上面貼著標語：「多快好省地建設社會主義」，用黑色的方宋體寫在每一張寬兩尺、高兩尺半的紅紙上。標語的上頭黏在橫欄上，下面部分隨風搖曳。白牆上貼有「三面紅旗萬歲」、「食堂巧煮千家飯，飯菜溫暖萬人心」的標語。

順順怯怯地到了食堂，食堂的大門開著，裡面人聲鼎沸，已經排起了一條長長的隊。說是排隊，不如是一大團人擠在窗口，要插隊的和被人推出來的吵成一片。

順順低著頭，怯怯地排在一個大人後面。順順又擔心起來，這不會是一張過期的飯票吧？因為食堂過一段時間，飯票會過期，他們會換飯票的顏色，有時候是粉紅色、有時候是黃色的、有時候是白色的。順順突然希望這張飯票是過期的，這樣她就不用這麼害怕，回家對媽也有個交代了。

順順偷偷瞄前面那個人手裡緊握著的飯票是什麼顏色，那人警惕地把飯票握得更緊，惡狠狠地看著順順。順順害怕地用手按住左胸前的標誌，標誌上印著小學校的名字，又寫著班級和順順的名字。順順害怕那人會告訴她的老師，她用撿來的飯票來打飯！

順順覺得她應該拾金不昧的，她應該把拾來的飯票交給老師的，順順覺得她是個不誠實的壞女孩。

「我的飯票不是撿來的！」順順弱弱地向那人咕噥。食堂裡騷動起來，順順驚恐地抬起頭，看見一個胖胖的炊事員端著一大盆米飯出來，放在窗口後面的桌子上，又從桌子底下抓出幾個大小不同，用鐵皮敲成又用木頭做手把的飯勺。

「幾兩？」胖炊事員對擠在窗口最前的男人問。

「三兩！」男人討好地笑著。

胖炊事員用寬寬的竹片，鬆了鬆盆子裡的飯，拿起那個三兩的飯勺舀了一勺飯，又用竹片把飯勺的飯刮平，倒在那個男人的碗裡。

輪到順順的時候，胖炊事員盯著順順：「幾兩？」

順順的心跳到了喉嚨口，用自己都聽不到的哭聲答道：「二兩！」

胖炊事員拿過飯票看了一眼，扔到裝飯票的木盒子裡，用竹片鬆了鬆盆子裡的飯，用二兩的飯杓勺在鬆鬆的飯裡舀了一勺，用竹片刮平，倒到順順顫抖的搪瓷碗裡。她用左手護住飯碗，退了一步，逃也似地到了食堂的門口。

她往飯碗裡聞了一聞，又深深地吸了一長口。真香啊！這是順順最喜歡鬆軟的、夢寐以求的飯啊！平時順順到同學小萍家玩，小萍的爸爸是廠長，媽媽當食堂裡的司務長，家裡還有個保母。小萍家的保母煮出來，就是這種鬆軟的、一粒一粒的飯。

順順看到小萍有時在飯裡泡上開水，鬆軟的飯就像珍珠一樣散開，呼呼地往嘴裡扒，再配上肉炒鰻魚乾，或鮮炸鳳尾魚，那滿肚子的魚子被炸得焦黃焦黃的，還有海蜇沾著肥肉和著蝦子蒸的醬，看得順順都要直流口水。

可是順順的媽從來沒有煮過這樣鬆軟的飯，按著政府的定量，順順一家七口人，中飯和晚飯一家人都有一斤米。順順家一般是不吃早餐的，煮中、晚餐時，媽都會讓順順到米桶裡，量一斤的米倒到鍋裡，再抓一把米放回米桶，媽說這叫節約。媽再加上一斤半米量的水，這樣煮出來的飯是黏黏糊糊、一坨一坨的，根本沒有鬆軟可言。順順一直叫媽不要煮這樣子的飯，媽說她胃不好，消化不良，再加上爺爺牙齒不好，只能煮這樣的「爛塗飯」。順順也喜歡喝粥，那種稀稀的、有一點黏黏的粥，喝起來真的很香。

順順常常在傍晚的時候，看到小濤端著一大碗稀粥在門口喝。看到順順，小濤會走過來，大口喝著粥，一邊拿著一塊醃芥菜梗，用牙齒撕下一條，又喝一大口粥，和著醃芥菜梗嚼起來，邊問順順：「你知道我這碗粥要配幾塊醃芥菜梗嗎？」

順順說：「三塊吧！」

小濤驕傲地說：「我只要一塊！」

順順羨慕極了，跟媽說：「我們也煮稀一些粥喝吧！」

媽說：「那太費柴了，那一大鍋稀粥要用多少柴啊！」（三）