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羈絆（二九）

李東文

在此之前的幾年，我們因為工作關係合作，他給過我好處，我也給過他好處──他之所以如此，無非是認為，當時的我對於他來說，已經沒有了利用價值。人走茶涼，此為一種。

打球時我把這事當成笑話說給喻志海聽，又說自己從離開單位，以前建立起來的關係失去了大半，現實很殘酷，不用過久，我只能像個廢物一樣，在社會上苟延殘喘啦──我這是在自嘲，拿自己尋開心，他卻認為我是在自我剖析，博取他的同情，於是他想方設法挽救我。

後來我就學乖了，只要他在我三米以內，我就揣著，一本正經。除了運動方面的問題，啥也不與他討論，也不跟他開玩笑。

如果不是我家的熊孩子搞破壞，我與喻志海的友誼，大概會朝著普通朋友的趨勢發展，綿延至多年以後。

我可憐的孩子，上到高中後，隔三差五回到家中上網課，被迫脫離學校的集體生活，也不能外出遊玩。久而久之，對手機遊戲和他那個狹小的房間產生了依賴，想方設法，讓自己休學一年。對於他以後讀不讀大學，我不是太在意，甚至對他能否堅持讀完高中，也感覺無所謂，但不允許他用整整一年時間玩遊戲，限制了他使用手機和電腦的時間──他因此對我滿懷怨憤。每天、每時每刻，都像吃了火藥，一點就著，小獸一樣大吼大叫。

喻志海知道這個情況，十分上心，藉來舊屋探望老父親的機會，正兒八經地喊我兒子去樓下他家裡談心。（二九）

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