聽李盼弟再叫自己一聲「姊」，劉繼紅忽然想起來，自己從來沒有問過李盼弟今年到底多大。可能是看自己入住進來得晚，或者是自己臉上看著不年輕，她直接叫自己姊姊了。

「你多大？」劉繼紅擦了一把臉，轉過頭去，問正塗鬱美淨面霜的李盼弟。

「我屬雞的。」

李盼弟剛說了自己的屬相，劉繼紅就笑了，「那還是叫我姊姊吧，我屬羊。」

李盼弟停下了抹面霜的手，掉過頭來，重複了一句：「劉姊，你屬羊？」然後繼續抹鬱美淨。在那一刻，她心裡竟然開始替這個剛來沒有幾天的姊姊擔憂起來。李盼弟知道在自己的老家，村裡人都說屬羊的人命不會好，尤其是屬羊的女人。但是她沒有再說什麼，只是自己在心裡偷偷擁抱了一下劉繼紅。

●

看著呼呼入睡的李盼弟和姚依琳，劉繼紅也迷迷糊糊地想睡。感覺剛睡著的工夫，窗邊的鬧鈴扯開嗓子喊了起來。李盼弟將眼角掛著的眼屎擦掉，關了小鬧鐘，提著臉盆和牙具奔水房去了。劉繼紅翻了個身，抻個懶腰，也爬了起來。

窗外樹上的鳥兒開始嘰嘰喳喳地聊起天來，反倒是蟬此刻不怎麼呱噪了，估計牠們是怕不斷地鳴叫，只是讓自己更快淪為鳥兒們的早餐，倒是不如貓在某片樹葉之後，既躲了鳥兒的偷襲，也換來一陣寂靜的睡眠吧。

此刻只有姚依琳仍然呼呼大睡，那鬧鈴對她來說，不起任何作用。劉繼紅已經看出來了，姚依琳身體裡駐紮了一個生物鐘，她每天夜裡回來，下午四點鐘必然醒來。這一定是多年養成的生活習慣導致的。多年？多少年？劉繼紅身子一冷，哆嗦了兩下。（五）