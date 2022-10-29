被詛咒的妖精（二○）

這時薛文婧老師悄悄對院長說了句話，院長面色輕鬆下來，說：「林老師沒事，她去城裡了！」

大家一片嘩然，急急忙忙上車。來到海灘天色已近傍晚，沙灘上燃起了篝火，大家圍著篝火有說有笑。我避開眾人，一個人悄悄到海水中游泳 。

月光皎皎，海水如同綢緞一般，波浪不斷在身邊起伏，細膩而溫柔的水聲像是海妖曼妙的歌聲，從海底深處蕩漾過來。

海面好像巨大的鏡子，鏡中的世界無比美好，無數五顏六色的魚兒成群結隊地游來游去，海草和珊瑚像是悠閒而懶散的美人，輕輕舒展著腰身。

我躺在海面上，閉著眼睛，一層層蕩漾的波紋不斷推動身體蕩來蕩去。

月光下，林婉出現在遠方的山石上，初升的月亮就在她的背後，美好的曲線被金色的月光照耀，形成了絕美的剪影。海風襲來，衣袂飄飄，林婉冷冷地看著嘻笑打鬧的我們，突然發出了一聲淒厲的慘叫。

院長最先看到了她，驚訝地合不攏嘴，突然跳著腳大叫：「快把她拉下來！」

老趙如同見到了鬼一般，不去救林婉，反而跑到老婆身邊一把抱住兒子，緊緊遮住他的眼睛。院長罵一句粗話跺跺腳，頂著臃腫的身軀，以百米衝刺的速度跑過去，一排人緊緊跟在身後。

人群越跑越近。我跌跌撞撞地超過了華悅、超過了黃啟中、超過了谷秋實、超過了院長。岩石粗礪，赤腳板被牡蠣殼割得鮮血淋漓。痛感已經完全失靈了，我不顧一切跑著，十米、九米……一米，我的手臂幾乎就要觸碰到了林婉的手指。

她兩眼無神，在海風中像個沒重量的幽魂一般搖搖欲墜。突然之間她看清了我的臉，淒婉一笑，大聲對我說：

「看著我，跳下來啦！」（二○）