薛慧瑩／圖

小孩子最喜歡玩的是「圖兒拍」，就是把兩寸來寬、略長方形稍硬的紙片，一面塗上記號當作正面，再略把它轉彎，跪在地上翹著屁股，或者趴在地上，對著紙片吹氣，或者用手在紙片的旁邊拍，紙片反過來就算贏了。

順順高興地撿起紙片，心裡想我贏了一張「圖兒拍」。突然她渾身火熱了起來，她撿到的不是「圖兒拍」，竟然是……是……

順順擦擦眼睛，閉上眼睛，再把眼睛睜得大大的，看著手裡的硬白紙片，她撿到的竟然是二兩飯票！二兩飯票！哇塞！順順想起隔壁的小松吃飯的時候，看見哥哥小濤有一粒飯黏在飯碗的外邊，把它捉來吃了。小濤說小松偷吃了他的飯，兩兄弟打了起來。二兩飯票！有多少粒飯？

順順拿著飯票，興奮地往家跑去。突然她停住了，她跑得這樣快，是否會把飯票跑丟了。她急切地看向手裡，飯票還在。她鬆了口氣，小心翼翼地把握著飯票的手放到口袋裡，又用另一隻手壓住拿飯票的手的口袋上，小心地往家走去。

到了家，她快步走到房門口，激動地叫起來：「媽！我撿到了二兩飯票！」

媽在床上說：「是不是作廢的飯票啊？」

媽的話像一桶冰水，淋到了順順的頭上。大辦食堂的時候，把家裡的鍋都拿去大煉鋼鐵了，辦了很多食堂。後來也不知道為什麼，許多食堂又關掉了，所以就有了作廢的飯票，給孩子們當「圖兒拍」了。

順順失望地看了一下飯票，又興奮起來：「媽，這是勝利巷食堂的飯票欸！這個食堂好像沒有關！」

媽從床上坐起來，奪去飯票一看，興奮地說：「是啊！我昨天還看到這家食堂開著呢！」

媽看了一下鐘，飛快走到廚房拿了個搪瓷碗說：「快去，現在四點半，食堂開門了，去晚了沒有飯了！」

順順害怕起來：「要我去嗎？如果知道我的飯票不是我的，會把我抓到派出所去嗎？」

順順想到了小岩，小岩媽給小岩半斤飯票，叫他到食堂打飯。小岩排隊在一個男人後面，突然那個男人說自己的半斤飯票不見了，看到小岩手裡的半斤飯票說是小岩偷的。小岩大喊大叫，跟那個人男人吵架，說自己沒有偷，還跳起來用小腳踹那男人，被那個男人扭著耳朵，提溜到派出所。

派出所的警察 要小岩坦白從寬，小岩竟對派出所的警察叫：「我坦白個你狗日的！」派出所的警察氣得把小岩銬了起來，通知他父母到派出所去。小岩父母到了派出所，看到鼻青臉腫的小岩，不分青紅皂白地就給小岩兩個耳光，罵他不爭氣。

小岩大叫：「你們是國民黨 嗎？對我用刑？」因為課文裡、電影裡，都是國民黨把好人抓去用刑的。一個十五歲女孩名叫劉胡蘭，被國民黨抓去嚴刑拷打，寧死不屈，被國民黨用鍘刀鍘了頭。被毛澤東譽為「生的偉大、死的光榮」的女英雄，是全中國少年兒童的學習榜樣。

「你們都是國民黨啊！……」小岩委屈地哭喊。

小岩媽嚇得去堵小岩的嘴，一邊說：「你不能這樣說派出所的同志。」

小岩爸死勁地踹小岩：「你還說！你還說！」

小岩死勁地喊：「國民黨！國民黨！……」

派出所的警察盯著小岩的父母咆哮著：「你們是怎樣教育 子女的？送三科去！」公安局的三科是關賊的，刑事犯、政治犯什麼的，關進去的人要判刑的。

小岩的父母聽說送三科裡去，嚇得渾身發抖，說；「你們教育吧！我們教不了。」就連滾帶爬逃回家了。

後來小岩成了政治犯，就是反革命分子，因為他罵派出所的革命警察是國民黨！還要小岩交代是不是大人教唆的，小岩硬著脖子說，沒有人教他。小岩的認罪態度極其惡劣，卻因為他還是孩子，法律規定不能槍斃。本著治病救人的教育宗旨，從輕處理被判了五年。小岩不服，被加了兩年：還不服，又被加刑，再後來小岩一輩子留在了勞改農場，這是後話。

當順順拿著撿來的飯票去打飯的時候，小岩還關在少管所裡。媽說：不怕，派出所的警察現在變和氣了，他們對小杰也沒有怎樣。那小杰又是怎麼回事呢？

事情是這樣的：小傑常常拿個碗到食堂裡找剩飯，那饑荒的年代哪有剩飯？一粒飯掉到了地上滾滿了灰塵，也會送到嘴裡。可巧的是，有個人飯吃到一半，看見領導同志進來，就站起來點頭哈腰了幾句。一回頭正看到小杰拿著他的半碗飯，往自己的碗裡倒，那人大吼一聲：「抓賊！」奪過小杰的飯碗，一個巴掌就把小杰扇倒在地，又狠狠踩了小杰幾腳，抓起小杰一路凶惡地打罵著，抓小雞似地把他扔到派出所。奇怪的是，派出所的警察只是通知了小杰的父母，把他帶回去，既沒有罵小杰，也沒有批評小杰的父母。（二）