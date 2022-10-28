喻志海不只一次跟我抱怨，兒子的補課費是他老父親退休金 的好幾倍，每個月不少於五千，寒暑假時更多──他兒子考上大學之前的十三年，粗略算一下，光補習這一塊，就花了近百萬──足夠買下一間公寓！

對於喻志海如此捨得投資 在兒子的教育 上，我十分佩服。我更佩服的是，他超強的掙錢能力──每年六、七萬，甚至更多的補習費，並不是每個家庭都負擔得起的。

有一次我們打完球後消夜，不知肥仔勝白天做事時遇到什麼事了，說現在的大學生水準很差，素質更差。我說不是全部差的，但非公辦的2B是真的差──我還工作時，帶過這類應屆畢業生，教他們做事，簡直就是對牛彈琴。說完我才知這話不妥。喻志海臉色變得很難看，此後一個月沒約過我打球。肥仔勝沒有讀過大學，而我讀過，所以喻志海不恨肥仔勝，恨我。

我是個思想複雜的傻人，這麼一件小事也能讓我有所感觸：我們認識了十多年，友誼看起來牢不可破，實則脆弱，隨便哪句話聽上去不爽，就能老死不相往來。

一個月後，喻志海再次約我打球。他到底不是過分小氣的人，而且並沒有打算放棄挽救我。在他看來，沒有正經的工作，整天遊手好閒的我十分可憐、可悲。

我辭職沒多久，個把月吧，有天在街上，遠遠見到一位在事業單位上班的熟人，正想上前打招呼，人家扭頭假裝不認識我。（二八）