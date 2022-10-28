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室友（四）

紅山玉

窗外，月光如水，斑駁的樹影映射在紗簾上，彷彿紗簾上也長出了楊樹的枝椏。那些枝椏在窗簾上晃來晃去，晃來晃去跳個不停。

劉繼紅再也睡不著了，索性拿出一本書讀了起來。剛讀了幾頁紙，姚依琳從床邊站起來，將牆上的燈開關關掉了，然後一屁股坐回自己的床上，倒頭便睡。沒多久，她竟然發出了均勻的鼾聲，而李盼弟竟然也說出了夢話，這個周六要加班、加班。

劉繼紅看著旁邊熟睡著的兩人，將書扔在一邊，閉著眼睛瞇著。她也不敢再睡下去，她早上八點要趕上第一班經過銀行的九路車。

此刻，就著如水的月色，劉繼紅開始回憶著幾天前和李盼弟聊天的場景。那天李盼弟和自己聊了好多好多。她告訴她，自己最近換了白班，要上早上八點的班。她是針梳車間的女工，車間三班倒工作制，一個蘿蔔一個坑，她一天假都不敢請，也不敢誤了上班的時間。

耽誤一個工時就少賺不少錢，自己得幫未婚夫趙磊把彩禮錢賺出來，否則這輩子她爸媽也不能同意她結婚。不賺出彩禮錢，弟弟將來娶親，拿啥給彩禮？她說這是一句掛在她爸嘴邊的話，就像一隻吊在繩子上的小猴子，整天在自己的眼前晃蕩。

劉繼紅感嘆命運對李盼弟的不公。家裡盼來的是兒子，可是給李盼弟帶來的不就是一份沉重的債務嗎？更可氣的是，李盼弟告訴她，自己的弟弟小名竟然叫「戶口本」！

可是李盼弟不這樣認為，她笑著說，終於沒有人再罵她們家「絕戶」了。說完又嘆了口氣，說：姊，你不知道，這就是我們農村的現狀啊！別人都這樣，我也只長兩雙手，我還能乍辦？（四）

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