薛慧瑩／圖

順順放學像平常一樣走回家，今天卻發生了一件不平常的事。

順順上學的路是一條從東往西的長長巷子，巷子的北面是人行車過的小路，南面是可以划船運輸的小河，河水是綠色的。北面的路旁是連排的二層樓住房，樓下的門面是幾家雜貨店，比如賣麵店啊、醬油店啊、裁縫鋪啊，彈棉花的、雕刻的，做木桶、腳盆的等等。這些都是小小的店門面，門面的後面也是住家。南面河畔也是住家，但不同與北面的是大一些的住家，有的是庭院，有的庭院是有門台的，挺氣派。

這邊住家的門口都各有一條橋，各條橋寬窄、材料也不同，有水泥的、有石頭的，也有木頭的。有的橋有欄杆，欄杆上有裝飾，有的橋沒有欄杆，有的木頭橋上的木頭也掉了幾塊，那裡面肯定是大雜院。人們在綠綠的河裡洗衣、洗菜、洗馬桶。南面河畔的庭院裡一般都會有一口井，井水清澈。北面的人家跟南面的人家關係好的話，會向南面的人家要一桶井水用來做飯、泡茶。

後來這條河沒了，為什麼？

原來為了要響應政府的號召消滅四害，就把順順上學路過巷子的那條河給填了。消滅四害為什麼要填河？老師說：因為蚊子是四害之一，蚊子生於水，有水就有蚊子，所以消滅蚊子就要填河。

其實填的不只是順順上學路上的那條河，是把順順住的、生活的那座城裡的河全都填了。那些亢奮的人們發揚愚公移山精神，沒天沒夜地苦戰，也不知道從哪裡運來的土和石塊，把人們賴以運輸的交通河道，享有「東方的威尼斯」之稱的城裡的河都填了。

有條巷子在填了河的上面種了樹和花草，成了花園，改名叫「花園巷」。學校組織學生們去參觀，在老師的帶領下，順順和同學排著隊，唱著：「老鼠奸、麻雀壞，蒼蠅蚊子像右派。吸人血、招病害，偷人糧食搞破壞！」一邊唱，一邊參觀。

說實在的，順順並沒有在那填了河成了「花園巷」的花園裡，參觀到什麼花。但是回來還是要寫作文的，題目是〈花園巷的變遷〉。老師指導大家寫道：解放前「花園巷」的河臭氣熏天，孳生蚊子，還淹死過孩子。現在填了河，成了鳥語花香的公園，只有社會主義國家的人民才有幸福的生活。

順順覺得自己很幸福，就在老師指導的作文後面加寫道：幸福啊！生長在毛澤東時代的兒童！不會掉到河裡淹死。

老師劃掉了「不會掉到河裡淹死」，表揚了順順寫的前一句「幸福啊！生長在毛澤東時代的兒童」。

可是順順上學路上的河填得坑坑窪窪，有人在上面倒垃圾。下雨的時候坑窪裡積水，蚊子孳生得團團飛，這可樂壞了小學生們，拿著塗著肥皂泡沫的臉盆，對著蚊團一兜，就有無數隻蚊子黏在臉盆上，高高興興地拿著蚊子的屍體去向老師報喜，因為評比「三好生」的條件，就是看誰消滅四害的數量最多。

最大的榮譽就是打到老鼠，一條老鼠尾巴算一隻老鼠。有些工人想當「先進工作者」，跑到鄉下抓老鼠。但是那些餓得眼睛裡閃著淡暗藍光的、易子而食的鄉下人，哪會留給你一條老鼠尾巴？那時候的老鼠肉、麻雀肉是人們唯一的滋補品，是天底下最美的佳餚。

天晴的時候土堆塵土飛揚，小朋友們在坑窪土堆上高興得跑來跳去，玩地道戰，大聲地唱：「地道戰嘿！地道戰！」那填了河的坑坑窪窪的土堆，成了孩子們的樂園 。

順順也喜歡在坑窪的土堆上走，被媽媽罵費鞋。平地不走，卻在土堆上走蹩來蹩去，鞋容易破，一點也不體諒她做鞋的辛苦。那時候的鞋基本上都是自己做的，很少有人給鞋匠做。每家的女人用舊布碎、零頭布衲成鞋底，新布用漿糊和舊布黏在一起，放在平板上曬成鞋板，向別人借來鞋樣剪成鞋幫，給全家人做鞋。晚上忙完了家活，捨不得點燈，借著月光穿針引線，「絲、絲」的麻線穿過鞋底的衲鞋底聲，伴隨著低低的埋怨聲：剛剛給這些報冤的小鬼做了新鞋又穿破了，鞋底穿透大洞，腳趾頭穿出鞋面，補也不能補，一點也不會省著點，傳給弟妹穿。所以不是太冷的天氣，孩子們都是光著腳。

那天順順放學光腳走在土堆上，走著、走著，突然她眼前一亮，她看見一張兩寸來寬、略長方形的稍硬紙片。那時候的紙非常的稀缺，也不知道為什麼變得沒有做紙的材料了，只能回收舊書、舊報紙，搗碎了做成「再生紙」。那時候的課文書裡面，一個字的後面常常有一個或半個舊紙上的字，數學題上不知道有多少個錯亂的小數點。（一）