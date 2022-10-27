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羈絆（二七）

李東文

他兒子第一年高考，分數上了專科線沒去讀，復讀一年考上了2B，即是學費貴得要死的九流本科。拿到錄取通知以後，喻志海隆重地請了我們全家以及一大群朋友吃飯，以示慶祝。

我實在是想不明白，去讀這麼一間不入流的大學有什麼好慶祝的。或者說，現在的我，認為讀不讀大學並不是那麼重要。我畢業於名校，以前還工作時接觸到的人，動不動就是碩士、博士，或者博導，沒覺得學歷對人生有特別的幫助。高學歷群體中，人渣比例並不比沒讀過啥書的群體低。更重要的是，現代社會，如果你不是立志搞科研或者學問，學一門手藝分分鐘比一紙文憑實惠。

不過我是我，喻志海是喻志海，他這輩子吃了太多讀書少、學歷低的虧，向來注重兒子的教育。很多年前，他處心積慮要送兒子讀私立名校，希望他將來考上名牌大學。無奈兒子不甚爭氣──報考私立小學面試沒能通過，轉而讀公立。

兒子小學五年級時，積極上進，想考全市最好的私立初中，喻志海當即送他去上更多的補習班，請的都是名師，課時費貴得嚇人。班主任聯繫喻志海，提醒是在做無用功，以他教學二十年的經驗，喻家大少上不了夢想中的那間初中，除非有奇蹟發生。喻志海說：那我就來製造奇蹟！

結果喻家大少，這一年花了將近十萬元補習費，仍然不得不去讀戶口所在地的公立初中。從小學一年級到高三，再到「高四」，喻家大少都有請外面的老師補課──除了體育、音樂、美術，其他所有的功課都補。（二七）

教育 面試 高考

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