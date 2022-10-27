被詛咒的妖精（一八）

院長手舉著酒杯，放也不是，拿也不是。老趙笑著、笑著，身子突然一仰，摔到了桌子底下。

院長臉色慘白，哆嗦著對我說：「小張，趙老師喝醉了，你就先別吃飯了，把他帶回到賓館睡覺去。」

我鑽到桌子底下找老趙。老趙以頭部為圓心，兩條腿不斷打著滾，不讓我扶他。我看到場面滑稽，鑽到桌子底下捂住嘴巴，開始無聲的大笑。老趙突然停止了打滾，湊到我面前，冷聲對我說：「你看不起我！」

桌子下面空間狹小，老趙的鼻子對著我的鼻子，我看到一團怒火在他眼睛裡盤旋。我急忙搖頭否認：「趙老師，您是前輩，我怎麼可能看不起您？」

老趙惡狠狠指著我的鼻子說：「你別以為我不知道，我和林婉的事，不就是你嫉妒我捅出來的嘛！」

我想解釋，老趙又開始滿地打滾。我抓住他兩隻胳膊，硬生生把他拖出來。老趙垂死掙扎不過，只好像死狗一樣任由我拖著，故意把一口口的污穢，都吐在我身上。

宴席結束後，老師們回到賓館。視覺傳達系的老鮑是個為老不尊的人，他看到老趙九歲的兒子站在賓館門口。晚上風涼，小趙只穿著短袖襯衣，凍得直打哆嗦。老鮑壞笑著對小趙說：

「小趙，你怎麼不回去呢？是不是有個漂亮阿姨在你爸屋裡？你現在就回去看看，你爸到底在幹麼？」

大家一陣鬨笑。九歲的孩子已經懵懂知道了人事，憤怒地盯著老鮑吐唾沫。老鮑一陣尷尬，訕笑著和老師們一起走了。

晚上睡覺的時候，我聽到老趙房間傳來如吟似歌的隱約聲音。打開窗戶，小趙孤零零地還在樓下站著，看看表，已經是晚上十二點鐘了。（一八）