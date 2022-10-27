山裡氣壓低，我從家裡帶來的一包餅乾，袋子已經快繃開了。但是我決定不打開吃它，想等下山以後，看它消下去。

店員找到價格後，用計算機把數字加起來給我看。雖然這家店很小，而且使用手寫帳本，但他們有刷卡機。購買零食的過程大約花了將近十五分鐘，我悠悠欣賞著，覺得很有趣。

回到酒店後，我收拾好東西躺下。我沒有馬上睡著，眼睛睜得大大的，但我看到的並不是酒店房間裡的東西。

我看到地球像個麵團一樣鬆軟，自己揉捏著自己。南北半球掉換位置，地殼和地心也交替了裡外。

我看到地球在融化。隨著液化的質地，各個陸地改變了形狀並四處移動。我突然想到，地球就像液體、文明像空氣。世界上沒有固定的東西，一切都在不斷地流動、扭曲和轉移。

宇宙自行摺疊和展開，彷彿自己在玩遊戲。上是下、東是西、北美是南美，這裡和那裡之間沒有距離。我們需要花時間來旅行，只是因為我們生活在時空的概念裡。

旅行時，我們不是去看陌生人做奇怪的事情，而是和生活不同，但屬於同一個家庭的兄弟團聚。世界上只有一個家庭。

沒有一個地方比另一個地方更神聖。沒有一個人比另一個人更有智慧。

當所有的一切融合在一起時，一切都是神聖的。當所有的人心連心的時候，他們共享同一個智慧。

有一個山谷，人人都去過，無論停留的時間多麼短暫。它沒有名字，卻是一個真正的聖谷。它是每個人都因為愛而愛的地方。

每一塊土地都是神聖的，每一個人都是純潔的，每一刻都是永恆的。

回到紐約，我仍然感覺馬丘比丘就在身邊。我打開窗戶就可以看到它。我閉上眼睛，也一樣可以看到它。

我在聖谷裡的呼喊，現在仍在呼喊的，到底是什麼呢？也許我在呼喚每一個被我自己丟失的碎片，呼喚它們回來，回到它們曾經在，現在也在，將來依然會在的地方。（全文完）