王幼嘉／圖

他心裡想，反正銀行每個月都有固定撥款給午餐這一塊。多一事不如少一事，別沒事找事就好。本來食堂每天下的量都是固定的，可是總有一些員工中午不來吃飯，這樣食堂幾乎天天都有剩飯。馬阿姨就天天好心問劉繼紅，是否給晚上帶出份來。

劉繼紅在哥嫂家住的時候，不需要提前預備晚飯。現在自己搬到宿舍來了，就要想著如何解決自己的早飯和晚飯了。早飯可以糊弄一下，她買了些現成的餅乾備用。宿舍樓的後面就是陶關街的農貿市場，每天早晨賣油條、油炸糕、包子的小攤位有好幾個，自己可以隨便挑揀著吃。每一個人的日子不都是這麼一天天地過來的嗎？一個早晚餐不算什麼難事。

劉繼紅躺在自己的床上，聽著窗外沒完沒了的蟬聲，忽然就沒了睡意。她想或許是剛剛換了新環境，自己還需要適應一段時日。不管怎樣，也算是有了一個棲身之地了，管他是集體宿舍，還是自己的房子呢！自己需要的也就是一張一米五寬、一米八長的床不是嗎？

劉繼紅開始數羊，一隻、兩隻，羊數到一千隻了，她也沒睡著。只好起身翻出一本小說 集，就著手電筒的光讀了起來。夜讀的習慣還是在大學的時候養成的。那時候一到晚上十點就得關燈，她就買了好幾把手電筒，專門用來睡不著的時候讀書用。

對面床上的李盼弟已經發出了輕微的鼾聲。她旁邊床上還是空無一人，姚姊還沒有回來。梁山也沒有回來，劉繼紅知道梁山是直接去上零點班了。但是那個姚姊呢？不知道為什麼，劉繼紅又想起了白天臨出門時候她的那一句：「換了吧。」

換了吧？我憑什麼換？我的床單我作主。劉繼紅在心裡又下了一次決心。不知道什麼時候，她終於沉沉地睡去。

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門被輕輕推開的時候，劉繼紅沒有聽到一絲開門的聲音。她是被一股濃厚的酒氣醺醒的。窗外蟬聲依舊忙碌著，除了蟬聲，到處一片寂靜。

忽然一聲嚎叫在三○八室內，炸雷一樣響了起來。李盼弟打開了牆上燈的開關，日光燈在頭頂發出雪白而刺眼的光。只見姚依琳披頭散髮，一手拎著半瓶白酒、一手抓著一張百元鈔票，眼睛裡冒出一團火，嘴裡喊著：「狗日的，你敢給老子假錢！」

劉繼紅騰地一下坐了起來，她正在做著一個美夢，食堂馬阿姨用豬板油煉油出來的油渣，蒸著酸菜大包子。馬阿姨還問她：小紅子給晚上帶份兒不？自己正想著回話的時候，那聲嚎叫驚醒了香噴噴的夢。

哪裡來的肉包子啊，分明是一個大活人正站在宿舍的地中央，一手舉著酒瓶子、一手抓著一張百元鈔票，嗷嗷地喊叫。

「姚姊兒，你又醉了。」李盼弟過來攙扶著姚依琳，走到她自己的床邊。話剛說完，她突然捂住了嘴，可是那三個字已經收不回來了。

「你罵誰窯姊兒？嗯？你罵誰窯姊兒？」姚依琳扔掉手中的百元鈔票，另一隻手握著的酒瓶子，眼看就要朝李盼弟砸過去。劉繼紅騰地跳下床，將酒瓶子搶了過來，放在窗台上。想了想不行，又將酒瓶子放在自己的床下。

這是什麼樣的宿舍啊？老單啊老單，你到底是為了我好，還是讓我的處境變得更壞呢？春花毛紡廠的宿舍這不就是一個大染缸嗎？你怎麼「好心好意」給我安排到這裡來了！之前我還千恩萬謝你的幫忙呢，我是不是傻透了？劉繼紅坐在床頭，開始回憶當初老單是如何勸說自己，來這個銀行貸款 客戶的女工宿舍入住的過往。

姚依琳坐在自己床上，開始號啕大哭。一邊哭，一邊訴說：「我不就是為了我兒子，我才作踐我自己嗎？我這個歲數，我沒本事，我除了這個，我還能幹啥？我在外面千人踩萬人踏，你們就是我的娘家，你們乍也叫我窯姊兒呢？」說完她一擤鼻涕，抬腿就蹭在腳底上穿的拖鞋底子上，然後在地上前後蹭了幾下鞋底。那拖鞋一只是姚依琳自己的，另一只卻是劉繼紅的。劉繼紅看到她在地上蹭的正是自己那只粉紅色的拖鞋。

劉繼紅一閉眼睛，心中感到無比悲哀。她想罵老單，她想罵沒有給兄嫂分房子的學校，她想罵這異鄉的城市。最後她不知道她還能罵誰，才能解了心中鬱悶的這口氣。我那只粉色拖鞋啊，你乍那麼倒楣！她在心裡念叨著，可是又能拿一個喝醉的人，尤其是一個喝醉的女人怎麼辦呢？

姚依琳坐在床上，還在一把鼻涕、一把淚地訴說著，全然不顧宿舍裡的另外兩個人、全然不顧這會兒還在深夜裡。她伸出手撩開外層的厚窗簾，隔著薄薄的紗簾，對著窗外天空那顆依然明亮的星星，訴說著心裡的委屈。

李盼弟拍拍她的肩膀：姊，去睡吧，睡一覺就什麼都忘了。說完，李盼弟回到自己的床上，用被子蒙上頭，再也不言語了。

劉繼紅也重新躺倒在床上，閉著眼睛聽窗外的蟬聲，蟬們依然大著嗓門地歌唱著，一點也不知道累的樣子。劉繼紅想，蟬是快樂的，不分晝夜，一直在歌唱。（三）