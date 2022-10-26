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羈絆（二六）

李東文

過後我想，在喻志海的心目中，我是不是也屬於殘疾呢？精神上的殘疾。他不只一次說，我年紀輕輕不肯工作，是在逃避現實，心理不健康。後來又說，我過這種危險的生活，令他十分擔心，哪怕不憋悶至死，終究有一天也會窮死。

他鼓動我重新工作，失敗了，就不停找我打球、健身，希望運動能令我變得積極一點、勤奮一點，重新投入社會，變回一個正常的人──現在的問題是，我從不覺得自己不正常，也沒啥不開心的事。

在家自己做事，和在單位上班，唯一的不同是收入差別有點大。大概是因為老天爺已經替我打開了另外一扇門，現在的我認為收入不是太重要，能解決溫飽即可──我很煩他口口聲聲說我不正常，所以我懶得跟他討論這些──他都已經一口咬定我不正常了，我還能怎樣討論呢？

頻繁打球加深了我們的友誼，經常在一起去大排檔消費，有時還參與進了對方的家庭生活，比如老人的壽宴、孩子的開學慶祝等等。誰家買了輛二、三千元的電動車這麼小的事情，也能成為聚餐的理由。

喻志海幫我糾正了不少網球和健身的錯誤動作，像個嚴厲的老師，鞭策我別放棄體育運動，讓我不至於在成為無業遊民之後，過得更加頹廢……

日積月累的，我覺得自己欠著喻志海的人情越來越大，打完球想請他吃餐飯以做補償吧，他又要求AA制，每次都這樣。回憶最近這幾年，我認為自己做過的，唯一幫過喻志海小忙是輔導過幾次他兒子寫作文。（二六）

健身 遊民 電動車

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