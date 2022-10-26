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被詛咒的妖精（一七）

張舒涵

院長舉起酒杯對老趙說：「趙老師，我知道您對我有意見。二十年恩怨，已經說不清誰是誰非了。乾脆借著這杯酒，我們把所有的心裡話都說出來，英雄一笑泯恩仇，怎麼樣？」

老趙眼睛上翻，斜睨著問院長：「你想聽我說心裡話？」

院長喝乾了杯中酒，重重點頭：「趙兄，咱們可是上下鋪住過的好兄弟，有什麼牢騷話你儘管說。但我提前說一句，說完了，以往所有的恩怨，都了結在這杯酒裡。從這個門出去後，我們還像二十年前一樣，是親如一家的好兄弟，好不好？」

老趙激動起來，站起身來點點頭，扯著嗓子喊道：「我趙守志，這二十年來，有一句心裡話，要和院長說！」

眾人一片喝采，大家都舉杯喊道：「說！」

大家的鼓勵聲如開山裂石一般。老趙兩手顫抖，雙目含淚，把酒杯高高舉過頭頂，大聲喊道：「這是我憋在心裡二十年的話，我說了！」

大家拍桌齊聲吶喊：「說！說！說！」

老趙「啪」的一聲摔碎了酒杯，大聲叫道：「老高，我這句話憋在心裡這麼多年了，今天總算要說出來了！你這個畜生啊！我想幹你的娘啊！你不是個人啊！」

大家頓時死了一般的寂靜。剛來的年輕老師黃啟中忍不住笑出聲來，馬上拚命捂住自己的嘴。整個大廳裡，一根針落地的聲音都能聽得見。老趙縱情大笑，笑得前仰後合、手舞足蹈，鼻涕、眼淚一起冒出來。林婉緊咬嘴唇，滿眼是淚，心疼地看著癲狂的老趙。所有的老師都站在那裡不知所措，連最能打圓場的辦公室主任薛文婧老師，也不知道該如何應付這個場面。（一七）

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