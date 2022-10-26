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俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

聖谷（五）

孫愷愉

「據我所知，叢林人一生通常只做幾次死藤水的儀式。聽說它能清除你身上不好的東西，比如念頭、記憶、感受，像打掃過去那樣。然後你會感到煥然一新，看見好的未來。」

「你試過嗎？」我問。

「沒有。皮斯科酸酒對我來說足夠啦！一喝就把煩惱全忘了。我不想知道我的過去，也不想看見我的未來。」西蒙呵呵笑。

我也不想知道什麼過去、未來。此刻已足夠。別人有死藤水和薩滿，我有玉米湯和西蒙。

雨停了，天也快黑了，西蒙帶我到觀星旅的集合點。我們來到城外的一座小山上，那裡沒有燈光干擾星光。一對兄妹在小丘上建了一個小型天文館，為觀星客提供一個強力望遠鏡。

山上的夜晚很冷，但是天空很晴朗。這讓大家興奮不已，紛紛打著哆嗦，不知道顫抖是因為冷，還是激動。

我以前從未見過南半球的星空，認識南半球著名的星座「南十字」，還是因為它在紐西蘭國旗上。

我透過望遠鏡看星空時，感覺自己在試圖捕捉無限宇宙的一小部分。然而，無論望遠鏡多麼強力、無論科技多先進，肉眼看到的一切都極其有限。我們做為觀察者，本身就是一種限制。

我覺得我從望遠鏡裡消失了。

突然，天地間一片寂靜，連日月星辰都不見了。然後一切又重新出現，像剛剛誕生一樣。

記得天文學家告訴我們，我們看到的許多星星已經不在了，我們看到的只是它們的光繼續在朝地球移動。

說不定，我們的身體和星星是一樣的，早就不在了，只剩下仍在移動的光呢！

離開庫斯科的前一天晚上，我穿過馬路，到對街的小雜貨店買零食。

我挑了幾樣東西，拿到櫃檯。店員拿出一個大本子，仔細翻閱，好不容易才找到物品的名稱和價格。

我等著付款時，稍稍環顧四周，看到櫃檯後面的角落裡，有一尊聖母瑪利亞的迷你雕像。

我再把視線移到櫃檯上，看著餅乾扁扁的包裝，好奇它們是如何在不爆袋的情況下，被送到這裡的。（五）

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