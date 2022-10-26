王幼嘉／圖

老媽沒有念過書，但是老媽總是會拿地裡的莊稼做很好的比喻，跟她講這些做人、識人的道理。

劉繼紅把從哥哥家帶過來的自己的箱包放到床上，開始整理衣服和床上用的鋪蓋。嫂子將自己結婚時候買的一個床單送給了劉繼紅，那上面兩隻鴛鴦在水中嬉戲，鴛鴦的旁邊還開著三五朵粉色的荷花。幾片荷葉圍繞著這幾朵荷花，床單上展示著一幅南方水鄉美麗的景象。

姚依琳從自己的床上爬起來，翻出一支口紅，用一塊衛生紙將嘴唇擦了一下，然後塗起口紅來。一邊塗口紅，一邊不忘將眼光射向劉繼紅的這個床單。那眼神由羨慕過渡到冷漠，然後又轉向哀怨。這些劉繼紅都沒有注意到，可是李盼弟全都看到了。她想說什麼，嘴唇動了動，卻什麼也沒有說出口。

姚依琳穿上了一件高䠷的連衣裙，將一頭燙過的捲髮精緻地綁紮起來。拿起一瓶香水往腋窩下噴了幾下，最後照了照鏡子，又抿了一下嘴唇，側過臉來看了一眼劉繼紅的鴛鴦床單。

「你換一條吧。」姚依琳穿著高跟鞋走到門口，停了下來，扔出這麼一句話，然後推門出去了。走廊裡響起了高跟鞋錯落有致的敲擊聲。

「她是在說我嗎？」劉繼紅用右手指著胸口，問李盼弟。

「是啊，你那床單，衝她肺管子了。你有別樣子的床單嗎？有的話，就換上。」李盼弟眼睛都沒抬起來，倒在床上塗指甲。

劉繼紅心裡一陣叫苦，這剛離開兄嫂所在的棚戶區，不再聽那些女人們背後的閒話了。怎麼進入銀行安排的宿舍，頭一個晚上什麼也沒做，就衝撞了別人呢？這是哪裡招來的閒氣？我就是不換，一條新床單，是嫂子送給她自己結婚時候的心愛之物，為什麼還沒躺上去，就被別人吆喝著換掉呢？自己和她啥關係？不就是一個屋簷下住著嗎？難道這三○八宿舍內，還有舍長不成？大學的時候有樓長，到了這工廠的宿舍，又出來舍長不成？

「憑啥換？」劉繼紅抬眼看著李盼弟。李盼弟什麼也沒有說，搖了搖頭，又嘆了口氣，閉嘴了。任劉繼紅再問什麼，李盼弟也不說話了。問到最後，實在被磨得沒辦法，她說了一句：「姚姊是離婚的。看不慣雙宿雙飛。」

劉繼紅心想，還有這樣的人，連別人床單上的圖案是啥她都管，管得可真夠寬的。我就是不換，愛咋咋的。床是我的床，床單更是我的床單，你離婚跟我的床單沒有一毛錢的關係。我可是剛認識你，連半天都還不到。

李盼弟塗完十個手指甲，又脫了襪子開始塗腳趾甲。滿屋子都飄蕩著一股指甲油的味道，劉繼紅走到窗邊，打開另一扇窗戶。

梁山半天才從洗衣房回來。頭髮濕漉漉的，端著一盆子水，哼著歌兒，用腳推開門進入屋子裡。看見劉繼紅床上的床單，發出一聲誇張的「哇塞」，然後嘖嘖讚嘆說：這麼好看的床單，你哪裡買的？回頭我也買兩條，過年回去我送我姊。

風從窗外飄進來，有細細的楊絮飄了進來。

「快關窗戶，那東西飄到她床上，明天看見了又該罵了。」梁山放下臉盆，急忙奔過去將窗戶關上。

劉繼紅心裡一陣緊，心想：我這是真的進入了梁山泊不成？就四個人住的宿舍，怎麼看起來什麼人都有呢？「她」明天又該罵了，「她」顯然是指姚姊。看來人人都怕這個姚姊，我倒要看看，姚姊是怎麼個嚇人法。

梁山用另外一條毛巾使勁揉著頭髮，像是揉一團亂棉花一樣。頭髮終於乾得差不多了的時候，她換上了一條布裙子，拎著一個小包，出門去了。沒幾分鐘的工夫，又推門進來，對著屋子裡的兩人說了句：「晚上我直接上零點班去了。」然後再次推門出去。

走廊裡響起一陣高跟鞋噠噠的聲音，又傳來一句男人響亮的聲音：「哈，梁女俠會男朋友去啊？」

「去你的，沒臉沒皮的玩意兒！誰的玩笑都敢開？」接著是哈哈哈哈的笑聲從門縫中擠了進來。

春花毛紡廠宿舍樓裡，這夏天的傍晚一點也不寧靜。劉繼紅躺在床上，也懶得吃晚飯。床邊掛著的背包裡，有她用了四年的那個飯盒，裡面裝著今天食堂馬阿姨燉的紅燒肉和白麵饅頭。

馬阿姨知道劉繼紅是支行裡唯一一個外地來的大學生，又沒有自己的住處，飯也沒法做，中午吃飯的時候特意問她：「小紅子，你不帶點晚上吃？」劉繼紅原本沒有想從食堂多帶一份晚飯出來。

馬阿姨問她話的時候，她剛好又瞧見老單那雙三角眼在盯著自己的飯盒，索性大聲說：「好，馬阿姨，來一份吧。」

劉繼紅知道，每次中午食堂如果做多了飯，馬阿姨也都是給了來收剩飯和泔水的老田頭。老單怕大夏天的支行員工吃剩飯會壞肚子，一旦出事，自己無法交代，所以從來不叫馬阿姨把剩飯剩菜存冰箱裡。（二）