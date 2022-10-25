兩年前，我採訪過這間學校的教導主任，但不知道人家現在是否還會賣我人情。按喻志海的要求，我介紹了教導主任──現已升為副校長，給他認識。不久之後那孩子順利入學，他爸爸請我們吃飯以示感激。我本來以為這事挺容易，聽他們說完過程，才知道手續繁複瑣碎。不過此事與本文無關，不展開來說。

我想說的是，喻志海軟磨硬泡，終於讓副校長從拒絕到心甘情願幫忙。做為回報，他免費教副校長的孩子學習網球──教到他能上場比賽為止，需要一年教一年、需要兩年教兩年。

我還以為那位同事是喻志海的上司，後來打聽到，其實是喻志海以前的下屬，不過現在他們已經不在同一個部門，做著並無交集的工作。於是我便問，用這麼大的代價幫一位普通同事，為哪般？

喻志海說自己十五歲出來闖蕩江湖，有過很艱苦的日子。現在得到的一切，超過了當初所有的預期，算是奮鬥多年小有成就，所以想要回報社會、積德行善。然後他又說，想聯繫一些有殘疾小孩的家庭，不管認識不認識的，給他們提供幫助，讓他們有機會學習一技之長，能自力更生。父母親人離世以後，能自己照顧自己……我說這個容易，聯繫殘聯即可。

他臉上出現了一個古怪的表情，說不想通過官方的管道。之前我舊同事拍過自閉兒童的紀錄片，認識許多有殘疾孩子的家庭。他「嗯」地應了一聲，不再說什麼。過後我一直在等他問我要導演 的聯繫方式，可他沒有。（二五）