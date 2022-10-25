被詛咒的妖精（一六）

林婉以往的任何舉動，都被論證為骨子裡的輕浮下賤。牆倒眾人推，大缺點、小毛病往一起堆，林婉被徹底妖魔狐狸精化了。

此時的林婉全然顧不得別人的白眼。老趙突然從生活中消失，林婉像瘋魔了一樣，四處找他問個明白，老趙始終避而不見。林婉瀕臨精神崩潰，院長親自勸說她放棄，不要再破壞人家的家庭。林婉哭得嗚嗚咽咽，跪在地上抽泣著說：

「趙老師和我說過，分居三年自動離婚，他們已經離婚了呀！我不是小三，她才是小三。趙老師絕對不會騙我，他為什麼要騙我呀？」

不管林婉如何尋死覓活，老趙堅定了一個原則：躲起來不見面。林婉哭鬧過幾次，最終也不得不接受這個結果。看到學院終於風平浪靜，院長長出了一口氣，這段時間都成居委會大媽了。

安穩的日子沒過多久，全國美展馬上要開始，雄心勃勃的院長下令所有老師必須參加，以數量博質量，學院一時之間忙碌起來。林婉也似乎從陰霾中走了出來，每天打扮得濃桃艷李、燦如春華，和一眾年輕人放肆地嬉戲打鬧。不知不覺間，林婉已然褪盡了少女羞澀，舉手投足之間更多了一種成熟的少婦風韻。

沒多久，美展評獎的消息傳來，藝術學院收穫頗豐。院長非常高興，組織老師們去海南玩，到了賓館後大家一起聚餐。餐桌上觥籌交錯，院長舉杯在各桌前敬酒。

走到老趙身邊的時候，看到老趙佝僂著腰，一個人在角落裡喝酒，沒人招呼他，他也不去招呼任何人。院長心下惻然，暗想兩個人當年住過一個宿舍，他現在居然混成了這個樣子。（一六）