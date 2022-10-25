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中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

聖谷（四）

孫愷愉

回到庫斯科，我報名參加了一個觀星旅。導遊名叫西蒙，「西蒙」這個名字是「聽到」的意思。他工作的旅行社叫「帕查瑪瑪」，是安地斯的女神「大地母親」。一個懂得傾聽的導遊，讓人更清晰地聽到自己。

在天黑之前，西蒙先帶我在庫斯科市中心漫遊。我們先去了聖佩德羅市場。

和西蒙走在一起，就像和朋友一起散步聊天，並沒有遊客的感覺。

在市場上，我看到很多種馬鈴薯粉，白色、黃色、紅色、紫色，多姿多彩。這些把馬鈴薯曬乾做成的粉，可以保存很久。據說馬鈴薯是祕魯的本土作物，八千多年前就被當地人耕種了，大約有兩千五百個品種原產於祕魯安地斯山脈。這麼多馬鈴薯都是一家，這麼多人其實也都是一家人。馬鈴薯的顏色那麼多，很精彩。人的顏色那麼多，也很精彩。

市場是一個有趣的地方。在這裡，人們交換東西，一起體會豐饒。

幾隻狗在市場裡遊蕩，總能撿到一些食物。有些是自己從桌上掉下來的碎末，有些是小販另外分給牠們的肉塊。

賣熟食的地方，當地人和遊客同桌共食，和諧愉快。

經過賣蔬果汁的地方，西蒙說：「我們沒有醫療保險。這裡的人身體不舒服就絕食，每天來這裡買一杯現榨蔬果汁喝，直到身體好起來。要是患了癌症，那最好不要知道，哈哈哈！」

我們走出市場時，突然下起雨來。西蒙建議我們到一家小餐館躲雨。

西蒙點了炸油條和紫玉米汁，把我吃得肚子凸起來。

我想起了正在祕魯南部嘗試「死藤水療法」的S君。據說用亞馬遜森林特有的植物「死藤水」熬成藥，喝了會有迷幻作用，可以治病。

S君在生活中遇到了挫折，不斷尋找治療自己的辦法。她說要去祕魯南方的叢林裡待十天，喝死藤水，和一些薩滿做一些儀式。

「我有個朋友正在祕魯的亞馬遜叢林裡，參加死藤水療養活動。」我告訴西蒙。

「死藤水？他們叢林人幹這些，我們山裡人不幹。」西蒙開玩笑地說道。（四）

亞馬遜 醫療保險 癌症

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