王幼嘉／圖

劉繼紅一推開三○八宿舍的門，就愣在了門口。從靠牆那張床的蚊帳裡露出半個臉，那張臉上一隻左眼像是被人打了一拳似地那般紫黑，一隻懸在空中還夾著菸的手上下輕輕晃動著。劉繼紅揉了揉眼睛，才看清那是人家塗的黑紫色眼影。

靠窗戶那一側的床邊，站著一個瘦小的身影，正邊開窗戶，嘴裡邊喊著：「姚大姊，你能不能掐了你那劣質的香菸？」而門旁邊那張床上，傳來一陣一陣的呼嚕聲和磨牙的聲音。呼嚕聲和磨牙聲就像是兩把豎琴交叉演奏一樣。

這是下午五點半，劉繼紅第一次來到自己的宿舍。毛紡廠管職工住宿的朱大姊把劉繼紅領到門口，本來想給劉繼紅挨個介紹一下那三個室友，她剛伸出一隻手手指，指著那背影還沒說話，就被人喊走了，說男職工宿舍那邊有急事，得過去應付。

劉繼紅呆住了。她心裡想：這裡將是我的棲身之地？這一間宿舍裡，都住的是些什麼人啊！怪不得工會主席老單聽說劉繼紅要入住毛紡廠宿舍的時候，滿臉不懷好意地笑。原來他早知道這裡的宿舍是什麼樣子的。

劉繼紅想起來中午吃飯的時候，老單過來敲著桌角，沒好意地挖苦自己：「劉繼紅，仨包子了，還拿？不想減肥？」

劉繼紅白了老單一眼，沒好氣地說：「減肥？就我這個子，不到百斤怕是要增肥才對吧？」說完，再也不看站在旁邊的老單，拿起了第四個包子。食堂馬阿姨做的包子比袖珍的灌湯包大不了多少，別說吃四個，就是吃六個，也超不過二兩麵去。老單搖搖頭，上下嘴唇一碰嘖嘖了兩聲，又去別的桌子邊上巡遊去了。

老單愛管閒事，尤其是愛管食堂，誰吃的多了、誰吃的少了、誰多要了一次紅燒肉，他都瞭如指掌，就如同這工行的食堂是他家開的一般。幾個外省市分來的大學生，在食堂裡都成了老單需要特殊關照的人。他總是在別人正吃得香甜的時候，來幾句不鹹不淡的話，不知道是故意掃這些年輕大學生的興，還是他真的心疼那些經他手買來的米麵糧油。

劉繼紅走近自己的床，那個瘦小身影的女工轉過頭來，對她笑了一下，「我叫李盼弟，姊，你叫啥？」

劉繼紅。說完，劉繼紅也對李盼弟笑了笑，兩個人這就算是認識了。蚊帳裡斜身子倒著的那位姚大姊，將還燃著的菸頭扔進床頭放著的一個空罐頭瓶子裡，將蓋子蓋上。菸頭在罐頭瓶子裡冒了一會兒青煙，像出不去的青蛇一樣，瀰漫了一會兒才沉寂下來。那瓶子裡面擠了很多菸頭，好像抱團取暖一樣。姚大姊撩開蚊帳，露出了另一隻黑紫色的眼睛。

「我叫姚依琳，依靠的依、琳瑯滿目的琳。歡迎你，叫我姚姊吧！」姚依琳的臉上露出了笑容，眼角的褶皺堆成了幾條小溝壑，有的地方亮白、有的地方灰暗。她厚厚的嘴唇上塗著顏色鮮艷的口紅，像是剛剛咬過生豬肉的狼嘴一樣。從臉上看，劉繼紅知道這個叫姚依琳的舍友至少有四十上下的年紀了。聽到她讓自己叫她「姚姊」，劉繼紅差點忍不住笑起來。「姚姊」和「窯姊兒」幾乎發音一樣，劉繼紅想，怎麼還有人願意讓別人叫自己這麼有趣的名字呢？

看著姚依琳毫不變色的臉，劉繼紅壓住自己想笑的念頭，直接熱情地喊了一句：「謝謝姚大姊！」說完自己還是忍不住笑了。

床上睡覺的那位舍友翻了個身，呼嚕聲卻戛然而止。劉繼紅朝那張床上看了一眼，正好那人也坐了起來，劉繼紅正碰上她的目光。

「來新人了？」一聲公鴨嗓子嚇了劉繼紅一跳。她忍不住又朝那張床上看了過去，劉繼紅不確定說話的到底是不是一個女孩子。一個女孩子怎麼會有這麼特殊的聲音。

「你醒了？」李盼弟回應了一句。「嗯，又來了一個姊妹。」

劉繼紅也接著自我介紹說：「我叫劉繼紅。你呢？」

那個女孩子打了一個大大的哈欠，將腿上蓋著的毛巾被推到一邊，將身子挪到了床邊。「我叫梁山，一百單八將去的水泊梁山的梁山。」

梁山下了床，從床底下翻出一個紅色帶有兩個大雙喜字的臉盆，將床頭繩子上掛著的毛巾搭在肩頭，奔門外而去。毛巾上「春花毛紡廠」五個鮮紅的大字，顫動著跟著梁山出了門。梁山腳下踩著的拖鞋在走廊裡發出啪嗒啪嗒的聲音，由近及遠。

劉繼紅在心裡重複著這三個人的名字。姚依琳姚大姊、李盼弟、梁山。她在心裡隱約覺得自己即將和她們同住的這三個人，每一個人可能都有一個或深或淺的故事。看看她們的名字，哪個名字裡不藏著故事呢？但是現在不是聽故事的時候，自己剛來，還是夾著點尾巴做人好。

老媽不總是對自己說過，出門在外，凡事都要小心。不能讓別人一眼就把自己看透，同時也不能變著法子想一眼就看透別人。這個世界就跟自己家地裡種的玉米一樣，有高有低、有胖有瘦，有的長得好，可也有長壞的。（一）