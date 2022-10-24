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棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

移居（全文完）

卓慧臻

兩人各自洗漱完畢，坐在客廳看電視。景遠不敢吭聲，窗外雨水滴答滴答落下，客廳裡的藍紫花如夢如幻。

尹彤拿著遙控器轉了幾圈，找不到好看的節目，索性把電視關了。她平靜地說：「你能和常家夫婦學習帶孩子嗎？」

看著尹彤打開話匣子，景遠感覺希望來了。「你是指晚上的事吧？孩子差點把人家的葡萄架給踢散，所以我急了點。」

「沒必要把孩子當大人那樣教訓吧？」

景遠放下身段，悄聲地說：「是，我繼續努力！那你──願意留下嗎？」

「正在考慮。」

「你看這樣好不好──」景遠掏心掏肺，用商量的語氣說：「我們可以去問問常楷家孩子念的K校，是否還有名額。如果有，就讓我們的孩子去。那兒課後活動多，更接近我們的需求，是不是？另外，學校也不在大馬路旁，安全些。」

頃刻之間，尹彤感覺景遠和她的想法一致。

可是，眼前這膠著、混亂的狀況怎麼處理呢？她六神無主。

「我想過，只要找對適合孩子的地方，就算退了原來的學校，賠償些費用，也堪稱圓滿。房子慢慢找，沒有公寓，先轉戰旅館民宿幾天，有了租房再搬。麻煩些就是，你辛苦一點。倘若，中間真有問題，師兄說了，去他家閣樓擠一擠。」

尹彤看著花瓶裡的小花，想到，臨走前，常太太告訴她，馬鈴薯傳入法國時，人們因為它長相不佳，不願嘗試。後來大臣將馬鈴薯花獻給皇后，皇后愛上這美麗的小花，將其戴在頭上，成為高貴的象徵。漸漸的，人們也就接受馬鈴薯這樣的食物了。

「這花真奇妙，居然能使人改變心意！」尹彤關上燈。

夜深了，雨也停了，彎彎的月亮從雲縫裡透灑出淡淡的光。（全文完）

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