現在看來，他成功了，物質上超越了我身邊許多人。

一個不是周末的中午，天很藍，鳥在叫，攝氏二十五度，我們社區靜悄悄的，正是午睡的好時光。可我才剛躺下，喻志海就打電話來約我打球。

我說：今天又不是周末，你怎麼不上班呢？

他反問：如果我上班，還能約你打球嗎？

原來是今天早上，他的狗狗小柏林，守在門口眼汪汪望著他，用眼神求他別去上班。他就打電話回單位請假了──陪小柏林玩了一個上午，下午有點無聊，所以想打球。

我大笑。五大三粗的狗爸爸慈祥到如此程度，讓我大受震撼。說實話，我不太喜歡他家那隻白色京哈，雖然牠的外形十分可愛。因為擔心牠搞髒了白色的捲毛、擔心招惹蟲子什麼的，小柏林從未被帶到外面遛過，不被允許踩踏草坪，精力過剩，十分變態，動不動就亢奮到停不下來。家裡來了客人，要嘛大吠大叫，要嘛撲到客人身上，不把客人舔到滿身口水不甘休。

因為我白天有無限多的時間打球，喻志海上班三天打魚兩天曬網，其他球友只有周末和晚上才有空，我們兩個就沒完沒了地約球，友誼突飛猛進。他告訴了我許多自己的私密性事情，讓我以他為原型寫篇小說 。我斷斷續續寫了十多年小說，從未遇到過誰，如此迫切地要成為小說主人公。

有天打完球，喻志海說他同事有個智力不大好的孩子，想過來我們這個區一間特殊學校讀書。但他的戶口在另一個區，政策規定不能這樣操作，問我能不能幫得上忙。（二四）