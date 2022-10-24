我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

被詛咒的妖精（一五）

張舒涵

老趙跳著腳，虛弱地罵著：「你這成什麼樣子！你這成什麼樣子！」

林婉被拽著頭髮，劈劈啪啪打了二十多個耳光，天旋地轉倒在地上，不住聲地啜泣。周圍的學生越來越多，大家自動讓出一個圈子來，讓兩人表演，卻沒有一個人出來攔一攔。

虐打持續了半個小時，華悅進來打飯，看到此景大吃一驚，急忙死死地抱住老趙老婆。老趙老婆尖叫著要掙脫，華悅施展開東北姑娘的健壯身板，指著呆若木雞的老趙怒斥道：

「有能耐打你男人去，還不是你男人招惹的林老師！」

華悅又罵那些看熱鬧的男生：「自家老師被人欺負了，你們不動手就算了，還在這兒看熱鬧！快把林老師抬回去！」

食堂捉姦事件鬧得非常轟動，不到半天的時間，這座城市的整個高校圈子，全都知道了這件事。以至於後來我們出去開會，不管會議主題是文藝復興，還是古希臘藝術，只要一自報家門，對方馬上就會兩眼放光，壞笑著說：「聽說你們那兒捉姦啦……」

在這種環境下，林婉只好暫停了一切教學工作。老趙和老婆大吵了幾架，老婆披頭散髮威脅說，如果離婚，就要帶著孩子一起跳樓。老趙頓時嚇破了膽，決定揮慧劍斬情絲，再也不和林婉見面。

在大眾的口中，女性始終是最弱勢的群體。所有男人提到老趙的時候，眼中都流露出艷羨的神色，「這個老趙艷福不淺哪！嘖嘖！」但是說到林婉的時候，不管男女，都是一臉鄙夷地反覆證明「蒼蠅不叮無縫的蛋」，這個女人做小三早有徵兆。（一五）

上一則

亂世中的希望之作 常玉「梅花盆景」首現拍場估價千萬

下一則

蚯蚓宣言

延伸閱讀

上綜藝辦婚禮惹議 袁詠儀24年影迷會突宣布關閉

上綜藝辦婚禮惹議 袁詠儀24年影迷會突宣布關閉
韓東君「沸騰人生」 帥氣演繹工業史詩

韓東君「沸騰人生」 帥氣演繹工業史詩
遭裘莉控訴家暴 布萊德彼特不忍了「全是加油添醋」

遭裘莉控訴家暴 布萊德彼特不忍了「全是加油添醋」
時勢造女俠（全文完）

時勢造女俠（全文完）

熱門新聞

北京故宮所藏「孝聖憲皇后朝服像」，此為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛原型畫像。（圖：香港故宮提供）

正史上的甄嬛原來長這樣 康熙初見只用四個字形容她

2022-10-17 23:24

意外的三代同堂

2022-10-17 02:00

接受美的凌遲

2022-10-20 02:01

管閒事

2022-10-20 02:00

破洞牛仔褲

2022-10-16 02:02

病中亂語

2022-10-22 02:02

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感