被詛咒的妖精（一五）

老趙跳著腳，虛弱地罵著：「你這成什麼樣子！你這成什麼樣子！」

林婉被拽著頭髮，劈劈啪啪打了二十多個耳光，天旋地轉倒在地上，不住聲地啜泣。周圍的學生越來越多，大家自動讓出一個圈子來，讓兩人表演，卻沒有一個人出來攔一攔。

虐打持續了半個小時，華悅進來打飯，看到此景大吃一驚，急忙死死地抱住老趙老婆。老趙老婆尖叫著要掙脫，華悅施展開東北姑娘的健壯身板，指著呆若木雞的老趙怒斥道：

「有能耐打你男人去，還不是你男人招惹的林老師！」

華悅又罵那些看熱鬧的男生：「自家老師被人欺負了，你們不動手就算了，還在這兒看熱鬧！快把林老師抬回去！」

食堂捉姦事件鬧得非常轟動，不到半天的時間，這座城市的整個高校圈子，全都知道了這件事。以至於後來我們出去開會，不管會議主題是文藝復興，還是古希臘藝術，只要一自報家門，對方馬上就會兩眼放光，壞笑著說：「聽說你們那兒捉姦啦……」

在這種環境下，林婉只好暫停了一切教學工作。老趙和老婆大吵了幾架，老婆披頭散髮威脅說，如果離婚，就要帶著孩子一起跳樓。老趙頓時嚇破了膽，決定揮慧劍斬情絲，再也不和林婉見面。

在大眾的口中，女性始終是最弱勢的群體。所有男人提到老趙的時候，眼中都流露出艷羨的神色，「這個老趙艷福不淺哪！嘖嘖！」但是說到林婉的時候，不管男女，都是一臉鄙夷地反覆證明「蒼蠅不叮無縫的蛋」，這個女人做小三早有徵兆。（一五）