阿普航空／圖

我們不可能知道所有發生過的事情，只能好好地看看現在。

今天去的最高的地方是欽切羅，一個高高的小村莊。

在欽切羅，可以看到當地人製作紡織品以及天然染料。

我買了一塊印加日曆圖案的編織布。我知道我不會把它當日曆用，它甚至不是紀念品。但它代表了我此刻的幸福。過去，每當我看到不同的圖案，總喜歡分析它們，但現在我只喜歡欣賞。

我開始頭暈目眩，看到的東西都不斷地自行編織成五顏六色的圖案。克里斯蒂安看出我缺氧，扶我上車，把送回庫斯科的酒店。

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我終於搭上了往馬丘比丘開去的火車。

我慢慢忘記自己離大海有多遠了。這裡的高原就像海一樣，無盡地延伸。

火車開得很慢，慢得足以讓乘客不慌不忙地欣賞風景。車廂裡擠滿了人，但車廂的每一聲喧囂，彷彿一邊出現，就一邊隨著火車的移動，消失在虛無縹緲中。

馬丘比丘，這個代表祕魯的地方，我在書籍、雜誌、報紙上見過許多次，但我從來沒有去參觀的慾望。

也許我對照片和文章沒有印象，也許我曾經對生活的方方面面感到沮喪，沒有什麼能真正引起我的興趣。

但是這個在圖片裡見過好幾次的地方，終於要在我眼前以它的原型現身了。

有一天，一個朋友從祕魯回來。聽了她的經歷，讓我開始有點想去馬丘比丘了。她說起馬丘比丘時，眼睛閃亮亮的，似乎對那次的旅行感到振奮和鼓舞。我相信，把她帶到馬丘比丘的力量，也一樣能夠推動我。

她只說了簡單的一句：「我和一個朋友走完了整個印加古道。」

從那天起，我開始考慮將馬丘比丘做為我未來的旅行目的地之一。

從庫斯科到馬丘比丘是印加古道的路線，一路上都可以看到徒步登山的人。看到他們，經常讓我想起我的朋友。

每一個走過這條路的人，都可能像我的朋友一樣，又啟發另一個人。

或許，我在書裡看到馬丘比丘的時候，沒有引發旅行的願望，是因為我從不覺得它很遠。

雖然我知道，親自到這裡來，並不會讓我更靠近馬丘比丘，或更了解我的朋友，但我還是來了，就像去見老朋友。

火車只開到熱水鎮，從熱水鎮到馬丘比丘必須步行或者乘大巴上山。

當地不允許轎車上山，不想步行的遊人全都乘坐巴士往返古蹟 。這是保護古蹟，防止遊客破壞的一種方式。巴士單程大約二十分鐘，從早到晚不停工作，載滿人就出發。

載滿人的巴士正在緩緩上山，我聽見一個男人正對身邊的小男孩說，我們有多幸福，因為有人把這個地區保留下來，我們今天才能看到壯麗的風景。

「你看那些山，是不是很宏偉？」他指著窗外，要給小男孩看。

小男孩顯然對沿途的風景沒有興趣，不耐煩地問巴士要還要開多久。他坐立不安，上下扭動，自信地對父親說：「有了現代科技，我們就不用坐巴士了，瞬間就可以到達山頂！就像電子遊戲那樣。」

儘管那是一個可能經常在玩電腦和各種科技產品的孩子所說的話，但成年人不見得不會這麼想。借助於新科技，我們確實可以實現一些曾經看起來不可思議的事情。但是我們也許會得意忘形，忽略真正重要的事情。小男孩的話讓我陷入深思與反省。

我們究竟為什麼來到這裡？為什麼大家都在湧向同一個地方？我們要的是什麼？為什麼？我們是在清晰還是迷惑的狀態中做出的決定？我們此時是否能感受到平靜愉快？我們為眼前的一切帶來祝福，還是毀滅？

根據小男孩的說法，我們一旦擁有新科技，就可以瞬間到達山頂。其實，即使沒有技術，我們也能瞬間到達。我們想像著自己到了，就像已經到了，這叫「魂不守舍」。真正需要問的是，我們的心到底在哪裡。我們是否在追求速度的過程中，忘記了自己究竟身在何處？

到了馬丘比丘，沒多久就下起小雨。

霧起霧散，眼前的景致不斷變幻，一會兒見山、一會兒見雲，一會兒見天、一會兒見地。

馬丘比丘古城大部分建設工作都在地底下，地面上的建築只是結構的一部分。

印加帝國的工程師為馬丘比丘建造了堅固的地基和有效的排水系統，以確保它不會因降雨太多而氾濫或倒塌。

我們是如何被看不到的東西支撐著的呀！

馬丘比丘入口旁邊有一家餐廳。我在那裡吃午飯的時候，有一個樂隊在演奏安地斯山脈的民謠。

我在紐約上大學時，第一次在街上聽到安地斯樂隊的演奏。當時安地斯音樂在紐約非常流行，笛子和鼓的組合很容易辨認。它總是給我一種飛翔的感覺，把我從樓層之間提起來，帶到高過摩天樓的天空裡。

以前，每當我發現自己特別喜歡的音樂時，我就會去找它的錄音。我渴望一遍又一遍地聽它，好像沒有一個磁帶、一張唱片或某種形式的拷貝，我就沒有辦法再聽到它。

後來我發現，所有能夠打動我的音樂，都是早已經在我心裡反覆播放的，從未停止。

音樂是心跳的回聲。感人的音樂感人，是因為那音樂把心跳的旋律變得更清晰了。（三）