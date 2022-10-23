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架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

移居（一一）

卓慧臻

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快十點了，孩子們沒午睡，已經睡眼矇矓。景遠夫婦起身告辭。

常太太抱歉說：「眼睛剛做完手術，夜路看不清楚，就讓常楷送吧！」

原來那個紅點是傷口！常太太犧牲養傷的時間，連續張羅兩頓飯，尹彤真是過意不去，再三道謝。常太太爽快地說，會痊癒的，不必擔心。她剪了一些馬鈴薯花送給尹彤，又跟她說了一會兒話。

仔細想想，煩惱的日子裡，也有不少甜蜜時光。孩子們到英國後，抒發驚艷感：「這裡房子小，可是外面好大，出去走路就能看到河流、小瀑布、大樹下歇息的牛群，還能聽得到鐘聲！」

為了看鐘，尹彤帶他們參觀市中心有八百年歷史的教堂高樓。一百二十三個階梯，面積奇小無比，尤其是轉角處，基本只容許一個腳印。孩子們齊心協力，爬至最高層俯瞰，露出歡喜的面容。她捫心自問：是不是不應該剝奪孩子探索英國的機會？

這個小城是她和景遠相識的地方，兩人初次約會的影院至今還在。尹彤記得，當時看的是一部美國喜劇片，景遠付電影票錢，她請喝飲料。結果，看電影途中，她還踢翻了自己的可樂。

婚後，她經常忘記拿鑰匙、帶手機。景遠打趣說，當時看她弄倒飲料，怎麼就沒察覺，她是個糊塗蟲！兩人為此笑出眼淚。

天空布滿濃墨的烏雲，開始起了小風，約莫又快下雨。

到了公寓門口，常楷拍拍景遠的肩膀，「好好休息。」

為了不驚擾鄰居，一家人躡手躡腳進門。尹彤把馬鈴薯花插上瓶子，迅速打點孩子們睡覺。（一一）

電影 英國 手術

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