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中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

羈絆（二三）

李東文

他曾經對我說過，經歷過磨難才知道，在這個世界上，柳若嵐是他唯一信任的人，哪怕他們已經離了婚。

喻志海與柳若嵐過著既像夫婦，又不像夫婦的生活。喻志海有時經不起寂寞，在外面鬧出點什麼花邊新聞，很快又都被柳若嵐化解於無形。有時兩個人拌嘴，鬧小矛盾，無一例外的，以喻志海全面勝利告終。

柳若嵐曾對肥仔勝訴苦，說與喻志海爭執，自己想了一整天，都覺得自己沒有一點錯。可等喻志海下班回家，只消兩句話，她便覺得自己錯得很離譜……

外出旅遊期間，肥仔勝與我同居一室，酒後說起這個典故之後，又表達了自己對喻志海的無限景仰之情，說什麼如果他肥仔勝也有如此口才、如此詭辯能力，別說區區一個前妻，就算十個，也會被治理得服服帖帖。

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大約在五年前，我膩煩透了媒體單位的一切，辭職，成為一名社會閒散人員，時間比財務自由的老闆多。喻志海頻繁約我打球，還帶發球機給我訓練，以提高我的技術水準。這時他搬了新家不久，是個幾萬一坪的豪華社區，樓下有個免費給業主使用的網球場。

不僅僅他搬到城南的豪宅，他的前妻，柳若嵐女士也離開了我們這個舊社區，搬去城西一個帶江景的高端社區。喻志海的房子已付全款，柳若嵐的辦了銀行按揭──她那房子的首付款是喻志海給的──從他們離婚到現在，十多年過去了，依舊糾纏不清，從未離開過彼此，又從未真正在一起。

喻志海還在原來的單位做事。不過現在他放棄了上進的訴求，工作以混為主，人生目標則是弄錢。（二三）

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