被詛咒的妖精（一四）

華悅勸說林婉，不要在老趙身上糾纏，應該趁著年輕漂亮，找個終生的依靠。林婉一臉陶醉地指著胸口，喃喃說：

「此心安處是吾鄉，哪裡有心動的感覺，哪裡就是我的家鄉、我的歸宿。」

華悅幾乎要背過氣去，說：「林婉啊，你不年輕了啊，你不年輕也還年輕啊，你不趁著年輕找個依靠，將來人老珠黃了，誰供你吃穿住用。老趙嗎？那個人指望不上的！」

林婉對此嗤之以鼻，愛情如此神聖，豈是「吃穿住用」能比擬的。就這樣過了小半年，一天林婉和老趙去食堂吃飯，午飯時間，食堂熙熙攘攘聚集了上千人。老趙濃情蜜意地把一塊蛋糕，塞進林婉嘴裡，兩人旁若無人地相視而笑。

突然遠處飛來一只鞋，直直打在老趙臉上。老趙滿臉污泥，大聲慘呼。老趙老婆光著一隻腳，像鬼魅般現身了，在上千名學生面前，扯著嗓子破口大罵，罵老趙不知廉恥，罵林婉是破鞋，專門勾搭別人老公。

當年老趙老婆獨自一人去東京留學，出國後發現，國外的日子和想像中差距巨大，離異帶娃婦女再婚難於上青天，就存了破鏡重圓的念頭。當得知老趙居然找了個年輕漂亮的女友，她頓時滿腹憤怒，直接從東京殺了回來，拖著箱子滿世界找林婉算帳。

這個女人腥紅著雙眼，尖叫著把林婉抓得滿臉是血。老趙哀求老婆不要胡鬧，老婆左手抓住林婉的頭髮、右手不住地扇著耳光，百忙中回頭啐了老趙一口唾沫說：

「可以啊，你不讓我收拾她，我就都攢下來力氣收拾你！」（一四）