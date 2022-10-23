阿普航空／圖

經過幾番風雨、幾番上下，我發現山和谷其實是一回事，走在哪裡都是一樣的。

安達懷利亞斯有個小教堂，裡面畫滿了壁畫，號稱「安地斯的西斯汀」。

我一踏入教堂，就感到一陣金光迎面而來。到處都有金色，金色的柱子、金色的祭壇、金色的雕塑 、金色的畫框。閃亮的金光使壁畫裡的其他顏色都顯得黯淡，像是天上、人間的區別。牆邊的玻璃櫃裡，陳列著一些刻劃苦行僧生活的微縮模型，比如自我鞭打。

我的眼裡突然有了淚水。這淚水和我看到宏偉群山時出現的淚水融合，然後在我深吸一口氣時，化作火，又化作煙。

「我們為什麼要這樣對自己？」心中一個聲音問道。

「我為什麼要這樣對待自己？我還要繼續這樣嗎？」心中另一個聲音問道。這個聲音告訴我，我可以重新選擇。

我走出教堂，又受到一次視覺衝擊。群山與天空的鮮明色彩，比教堂內部的金光還要亮。

剎那間，我不太確定自己是從教堂裡走到了山間，還是走到了另一個既不是教堂，也不是山間的地方。

在祕魯的每一天，分分秒秒，浩瀚無垠的山區景色和關於人類苦難的提示，在我的感知裡交替出現。

我經常感到胸口膨脹、雙腳顫抖、眼裡有淚。我想擁抱天空、親吻土地，吶喊或起舞，但我知道即使我能那麼做，也不足以表達心中的體驗。

闔上眼睛休息一會兒，彷彿剛剛是在飛翔，現在雙腳又著地了。

回到庫斯科之後，我到附近唯一的日本 餐館覓食。

一個男孩正在煮湯，一位老太太從廚房拉開門簾，探出頭和我打招呼，外表像我外婆、表情像我祖母。

晚上，我睜著眼睛靜靜躺在床上，想到了家裡的貓小白。牠沒有我的時候，會睡在哪裡呢？

小白到我家的第一天，就躺到我肚子上睡覺。聽養貓的人說，這是喜歡我的意思。我得意了一下，不久之後，就發現被貓咪喜歡非常辛苦，被子拉不動，翻身還有喵喵的音效。床再大也是很擠，因為貓咪不僅非要和我睡同一個地方，還要疊羅漢。

我正睡，小白就睡我肚子上；我側睡，她就睡我屁股上。總之，牠是要盡量登高，要和我用一個被子，有時還要搶我枕頭。但是，牠最喜歡睡我兩腿之間，我笑說這是她的「聖谷」。

夏季除外，小白都喜歡在聖谷裡睡覺。牠會根據我的睡姿變化，重新尋找牠的聖谷，並且調整牠的姿勢，用自己填滿可用空間，盡量和我保持最大的接觸面。

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第二天，我雇了一輛車，帶我去更遠的地方。司機的名字是克里斯蒂安（「基督徒」的意思），和前天遇到的「耶穌」很相配。

克里斯蒂安很高，帶我去了更高的地方，海拔一個比一個高。

庫斯科周圍的山路和酒店周圍的小巷一樣，在山坡上蜿蜒曲折。

山谷連著山脈，山脈連著天空，天空無限伸展，卻始終包含山谷裡的我們。

土地支撐著建築，建築支撐著我。空氣、水、馬鈴薯、玉米，我們理所當然地享用的一切，如此神聖和珍貴。被文明和噪音淹沒的我們，往往注意不到周圍的豐饒。

克里斯蒂安先把我帶到奧揚泰坦博。

兩座山之間有一座堡壘，看起來像山的一部分，而不是山裡的建築。據說這個堡壘在印加文化之前就已經存在，在西班牙軍隊襲擊時保護了山谷。

我到過的每一個地方，從最近的城鎮到最遠的城市，都經歷過某種戰爭。大大小小，從軍隊和軍隊到兩個人的決鬥，都是戰爭。

「我們什麼時候才要停止對自己的折磨？」昨天在教堂聽到的聲音又回來了。

另一個聲音回答：「你為什麼不停呢？現在就可以。」

我試圖攀登堡壘，但走了幾個台階，就氣喘吁吁。當我下來時，甚至說不了話，彎著腰爬進車裡。

克里斯蒂安只是微笑著，帶我去了下一個景點。一片廣闊的、白色的山谷出現在我面前，又白又亮。

這是馬拉斯鹽田，有五千多個鹽池。它們除了是白色的以外，形狀和結構都和種稻米的梯田差不多，方方塊塊，一層一層的台階。

早在印加帝國之前，人們就在馬拉斯採鹽了。馬拉斯鎮有一條地下鹹水溪，這種鹹水溪流是在安地斯山脈形成之前的古代海洋殘留物。

古時候的居民圍繞著鹹水溪設計了一個系統，把溪流引進人工打造的鹽池蒸發水分，就可以採出鹽來了。

鹽，這個餐桌上、食物裡無所不在的東西，並沒有在平淡的生活中失去它的精彩。

站在山上俯視鹽田，我嘗到的是世界上所有的鹽不能給我的味道。因為有鹽，我才知道它們是鹽所不能給的。鹽很精彩，它們更精彩。

克里斯蒂安隨後開車帶我去了莫瑞梯田，那裡離馬拉斯鹽田不遠，但更高。莫瑞的圓形梯田也是祕魯的地標之一。我曾經在紐約一家祕魯餐館牆上，看到過這個梯田的照片。

誰能造出這些完美的圓形，很令人驚嘆。但土地讓人隨意雕琢，也很令人驚嘆。

沒有人知道莫瑞的梯田究竟是不是梯田。它到底是農耕用呢，還是儀式性的圓形劇場 ？甚至有人說，它是不明飛行物體登陸地球留下的痕跡。誰能證明？證明什麼呢？（二）