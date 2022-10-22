婆媳關係複雜，動輒得咎，尹彤也深有體會。她試圖化解：「天下的母親總覺得，自己的兒子是最優秀的，再好的媳婦，都是配不上他的！你別放在心上！說不定以後咱倆對媳婦，也都這麼挑剔！」

聽到尹彤如此幽默，常太太破涕為笑，「別看常楷表面樂觀，碰到事也容易慌張。關鍵時刻還得靠我！婆婆後來也特別肯定我，認為常楷找了個好妻子。」

景遠的父母疼愛兒子，但是個性嚴肅，總是單向溝通。父親在他初、高中階段，工作調動至台南當廠長，母親台北有工作，不願同去。久了，景遠和父親說話的機會不多，也不知說什麼。自己成家後，也不擅長與孩子打交道。

孩子幼小時，尹彤偶讓景遠餵飯，他雖能按時完成任務，過程幾乎是沉默不語。尹彤見狀，責問他為何不與寶寶們互動交流？

景遠喊冤叫屈：「你沒交代要說話啊！況且，孩子也還不會講話啊！」

「你得和他們說話，不然他們怎麼從你這兒學到語言？」尹彤氣急敗壞。

「嗯，有道理！」景遠笑出來。被妻子數落幾次後，他自發性地買了幾本從父親角度寫成的育兒書，認真閱讀。尹彤偶爾拿過來看，也覺得挺新鮮。書中沒有如何做副食品、餵養、哄睡的內容，都是有關教育 理念、父子關係的培養。這就算互補吧？總比什麼都不管強。

有了實戰經驗，景遠特別能體會帶孩子的辛勞。他相信，缺乏父母一方的愛，對孩子來說，都是彌補不了的精神損失。他想說服尹彤留下來，嘗試新挑戰，甘苦與共，這個家以後才沒有隔閡，才算完整。（一○）