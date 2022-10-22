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羈絆（二二）

李東文

喻志海受到毀滅性的打擊──婚姻四十年，母親連四個月的哀悼都得不到，父親何其薄情！他一次又一次地跟我說，他們都這麼老了，我實在看不出來，有什麼必要領證結婚！

這一年對於喻家來說，十分不走運。先是喻志海母親得病去世，然後是喻志海大姊、二姊相隔不到一個月離婚，像約好了一起離婚似的。喻叔叔受了刺激，病倒，等他出院，還在調理期間，其新婚妻子何阿姨得了急性闌尾炎，又住進了醫院。

每一件事情都讓喻志海焦慮到睡不著覺，食亦不知其味。所幸身邊有柳若嵐，輕言安慰，鞍前馬後，照顧完了喻叔叔，又照顧何阿姨，替前夫盡孝。

喻家所有不好的事情，都不勞阿蓮操心，因為無一例外的，每次她都是最後得知消息的那一個。等她知道，事情已經結束了。她問喻志海，既然已經打算結婚了，為何還像外人般待她。

喻志海未置可否。經歷過這麼多，他心灰意冷，希望與阿蓮保持情侶關係，不結婚了。阿蓮自然不答應，喻志海便說，要結婚也行，去做婚前財產登記，不生小孩。我已經有了個兒子，兒子簡直就是災難，我再也不想要任何小孩了……

阿蓮覺得喻志海胡攪蠻纏，以精神錯亂的方式悔婚，厭惡之極。最後達成協議，喻志海放棄與阿蓮共同購置的房產，和平分手。

其實大家心裡都明白，喻志海不肯與阿蓮結婚，真正的原因是柳若嵐。或者說，因為有柳若嵐，喻志海並不是十分需要阿蓮。（二二）

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