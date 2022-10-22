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被詛咒的妖精（一三）

張舒涵

林婉和老趙見到我，很正常地打招呼。我詢問二人的去向，林婉含羞不答。

老趙笑嘻嘻地說：「婉兒想要看最美的銀河，我就帶著她去最高的山峰看了。」

當我們心急火燎尋找二人的時候，林婉和老趙關了手機，隔斷了和這個世界所有的聯繫，靜靜相擁著看天上的銀河。老趙耐心地告訴林婉，哪一顆是牛郎星、哪一顆是織女星。兩隻手在璀璨的星空上比來比去，不知不覺就握在了一起。

山風腥冷，兩個人緊緊擁抱在一起，對著天上的銀河起誓：這漫天星辰都是見證，兩人這輩子哪怕被所有的人瞧不起，也要像今天一樣，彼此信賴、相互依靠，攙扶著走完下半生。

回到學校後，無數人詢問我老趙失蹤的事情。我淡淡地說是兩人出去買東西，因為山裡信號不好，所以聯繫不上。這種謊言根本沒有維持多久，紙畢竟包不住火，況且老趙從來沒想過要隱瞞。兩人在學校非常高調，經常拉著手在校園裡散步。和學生情侶碰在一起，老趙還笑嘻嘻地調侃一句：

「你女朋友漂亮，還是我女朋友漂亮？」

林婉和老趙的風流韻事迅速席捲整個校園，成為大家最好的下酒菜。但凡看到學生三三兩兩聚在一起，面帶詭異笑容，有說有笑，大致就能斷定說的是林趙二人。

老趙對這種校園輿論毫不在意，林婉更是愛情至上的人，閒言碎語算得了什麼、豁出命去又算得了什麼。只要心上人對自己好，那這個世界就是美好的。（一三）

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