阿普航空／圖

在山谷裡呼喊，能聽到回聲。但是我現在不在山谷裡了，還能聽見回聲。若不是那一聲很長，就是我從來沒有停止呼喊。

從祕魯回來之後，我經常在早晨醒來時，尚未睜開眼睛的瞬間，看見一道風景。那是宏偉的安地斯山脈和遼闊的安地斯天空。

每當我在這道風景中醒來，就覺得自己從未回到我此時在地球上的位置。

風景彷彿不斷向我延伸，一直延伸到我的指尖，並且進入我的身體。它不再是一個我旅行過的地方，而是一個向我展開而融解在我心中的土地。

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抵達庫斯科的那一天，我感覺自己被放置到一個似曾相識的平行世界。雖然這是我第一次來到安地斯山脈，但我覺得我曾經在這裡住了很久。

車子在彎彎曲曲的道路上行駛，上坡下坡，經過山川平原、經過在高原上赤手耕種的農民。

輕微的高山反應，像是因為我離開太久而迷失了方向，而不是因為初次登高來訪而不適。

當我的朋友知道我要去祕魯時，有人說：「好有異國情調啊！」但我卻覺得祕魯就像鄰居的後院，只是面積大得多而已。

我不知道這是否與我在紐約長大，全球各方的人混雜在一起，或者我一直對南美藝術和音樂感到熟悉，還是我對山的普遍熱愛有什麼關係。

也許這是一個簡單的事實：地球上的所有地方都屬於地球上的每一個生物，也就屬於我。

庫斯科曾經是印加帝國的首都，海拔三千四百公尺。窄小的巷子不是上坡就是下坡，幾乎沒有平坦的地方。剛到的時候，走兩步就會喘，再多走兩步就會暈。

我入住的酒店曾經是個修道院，自帶文物展示廳，展示的是酒店底下的印加古牆和地基。

有些東西放久了就少了。少了又久了，就成了文物。沒有人看的時候，文物馬上變成廢物。有人要的時候，廢物又變成寶物。

領我到前檯的服務員名叫耶穌。他見我氣喘吁吁，說房間的空調系統裡加了氧氣，可以幫助我恢復體力。

酒店大廳備有古柯葉和熱水。據說喝古柯茶可以提神解勞，對抗高山症。由於提神作用很強，建議一到晚上就不要喝了，否則會影響睡眠。

古柯樹是一種灌木，葉中含的古柯鹼可以提取做毒品 ，因此禁止攜帶出境。但古柯茶和古柯糖卻是隨處可見的。

我躺下之後，想起了離開美國前讀到的一些關於這裡的訊息。

我現在應該是在祕魯被稱為「聖谷」的地區，或者是它的邊緣。

我在地圖上的位置，總是隨著地圖的變化而變化。但這不影響我在地球上的位置，更不影響地球在我心中的位置。

聖谷是一片富饒的土地，歷久彌新。聖谷裡有許多印加遺址可以探索，但我不覺得自己像個探險家。我覺得自己又一次回家，而這一次回的家恰好是聖谷。

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晴朗的安地斯天空，給人一種無限透視的錯覺。

雲兒來了又去，邊走邊舞，在天上畫著美麗的圖案。

我走進庫斯科城，穿梭在古老的城牆中間。

不同年代的人建的牆，從印加文明之前到西班牙人到來之後，不同的牆重疊在一起，互相嵌住，沉默對視，安靜地立在斜坡上，看著日出日落、人來人往。

雖然經常有像我這樣的外地人來看它們，它們自己可能早已忘記彼此的不同，沒有了你我之分。

我經過一所學校，正好碰上家長接孩子的時間，門口擠滿了大人。

這樣的場景，在世界各地都那麼常見。若是看圖說故事，每個故事都很簡單。無論在什麼地方，不外乎是人等人，等著相聚、等著分離。

什麼都不等的時候呢？什麼都不等的時候，大家都是在一起的。

那天下午，我在庫斯科周邊漫遊。最先來到的地方是薩克塞瓦曼。抵達這裡之前，我已經在網路視頻、飛機上的宣傳片、機場 裡的大海報，看過無數次薩克塞瓦曼的石牆了。

如果我不看看時鐘，告訴自己我花了將近一天的時間，從紐約飛到庫斯科，我很難相信自己走了那麼遠。即便如此，我仍然不覺得自己跨越了很長的距離。

據說這個既像堡壘又像神殿的遺跡，是印加人在十五世紀建起來的。

這些巨大的石塊在這裡多久了？是用來做什麼的？人們總在提出並試圖回答這些有爭議的問題。

當我獨自站在石塊面前時，不斷被記載、傳播、更新又傳播的論述，顯得毫無意義。

我似乎早在第一塊巨石被堆砌在這裡之前，就來過此地。我也彷彿已經看到最後一塊巨石的消失。

此刻，我是凝視著印加人的靈魂，還是在看自己？也許兩者並無不同，只是我們以不同的名稱呼喚它們而已。

印加人和我們一起生活，我們與他們同在。我們吃著一樣的食物，我們走在同一片土地上。

世界各地的人仍然在各種遺址上舉行各種儀式，無論他們認為這些儀式是古風還是時髦。

遺址除了有遙遠的故事，離我們並不遙遠。沒有已經消逝的人，所有的人都在這裡。

離開薩克塞瓦曼，我去了庫斯科南邊的小鎮安達懷利亞斯。安達懷利亞斯的海拔比薩克塞瓦曼稍微低一些。

有句話說：「以山的姿態走在山谷裡。」我不記得這句話從哪裡來的了，但是想起它，總能驅散心中的畏懼。（一）