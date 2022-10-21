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末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

移居（九）

卓慧臻

大夥兒狂笑，尹彤問：「這麼聰明的狗，是哪兒領養來的？」

常太太睜大圓眼：「哪有這麼好的事！這可是聖誕節前買的狗，貴得很。」

「聖誕節前、後，狗的價格不同嗎？」

「節前貴啊！英國人流行聖誕節送狗。妳沒看新聞嗎？安德魯王子為了安慰剛喪偶的母親，送了一隻小狗給女王做禮物。」

「看到了！只不過，美國經常有領養流浪貓狗的事兒，我還以為英國也是。那麼，送狗的風潮是皇室起的帶頭作用嗎？」尹彤打破沙鍋問到底。

常楷忍不住，解密似地說：「嗨，我們其實就是想讓孩子更喜歡這個家，才買的狗。有寵物，他們更願意回家玩啊！」

「就是、就是！」常太太附和，心滿意足，四人舉杯。

飯後，景遠和常楷端著酒，到花園乘涼，聊起舊友的去向。孩子們跟著出去，鑽到葡萄藤下踢球，沒多久，傳來景遠的怒斥聲。

尹彤正幫著女主人收拾殘餚碗盤，讚嘆道：「你們對孩子，真是百般疼愛啊！」

常太太從櫃子裡拿出山楂、紅棗乾，準備沖茶，見四下無人，輕聲對尹彤說：「我從沒和人說過，其實常楷五歲時，父親就過世了！」

不會吧！尹彤一聽全身震動，眼前這位模範父親，竟然是個從小缺乏父愛的人？太悲慘了！她想知道緣由。

9

回憶往事，不免心酸，常太太說：「常楷的父親特別聰敏，數理俱佳，當年在研究院工作，有天下班晚，被車子撞傷，不治身亡。他的爺爺、奶奶也是優秀的經商人才，聽到唯一的兒子喪命，無法承受，兩人隔天便自殺了。」

天啊，家裡的主心骨全沒了，那沉重的擔子落在誰身上呢？尹彤難以想像。

「常楷的母親是高中老師，咬著牙挺過來！幸虧常楷順利上了國立大學，沒有讓她失望。她看常楷就像是她的傑作，什麼都滿意。對我就專挑毛病，我也能理解。」（九）

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