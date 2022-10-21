婚姻中的兩個人被法律綑綁在一起，柳若嵐扮演的是過分盡職妻子的角色，對喻志海諸多要求、諸多限制，喻志海壓抑難耐，甚至沒有睡眠的自由……結婚證換成離婚證，柳若嵐努力扮演女朋友的角色，從此只看得到喻志海身上的優點和好處，哪怕喻志海指鹿為馬、顛倒黑白，她亦舉手贊同……

為了打消柳若嵐重婚的念頭，喻志海設法追到了當時還很年輕的阿蓮，並帶她回「家」，與柳若嵐相見。

阿蓮和她父母都認為喻志海將來是個好丈夫、好父親。愛情日趨成熟，談婚論嫁。喻志海與阿蓮合資聯名，向銀行貸款 買下一個套間，秋天裝修，只等來年春天完婚。

這時喻志海在事業單位工作了十年，積累下大量的社會關係，並且利用這些關係在外面炒更，手上餘錢不少，有些項目還是長線收益。

2015年春節，阿蓮出資請父母去日本 旅遊，表達自己對養育之恩的感激──年後她將嫁作他人婦啦。

喻志海母親大年初三得了急病，不治身故。柳若嵐做為主力，與喻志海兩位姊姊，一起操辦了老太太的後事，重新贏得了喻家人的感激與尊重。喻志海渾渾噩噩，陷於自責，無法自拔。母親得病前一天，因為一點小事，他衝著母親大喊大叫，並且甩門而去。

阿蓮回國，來家裡拜訪，方知喻母離世之事，大受震撼，亦大光其火──這麼大的事，喻志海居然想不起來跟自己說一聲，置自己於何境地？從此嫌隙暗生，愈裂愈大。

母親新喪，喜事往後推遲一年。喻志海茫然若失，柳若嵐暗中竊喜，力挽狂瀾將矣。

誰也料想不到，三個月後，喻叔叔領了一位老太太，何阿姨，回家同居。半年後，居然跑去領了結婚證。（二一）