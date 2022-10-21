被詛咒的妖精（一二）

想著兩人血肉模糊、蒼蠅環繞的樣子，我耳邊好像響起了陣陣雷聲，兩條腿也不住哆嗦起來。我一面央求老闆趕快報警，一面讓所有學生都出去尋找。晚上的時候，仍然是毫無音訊。我急得如同熱鍋上的螞蟻，丟了兩個大活人，這回去如何交代。我想親自出去尋找，老闆死死拉住我說：

「張老師，你的心情我理解，我全都理解的呀。可天黑了，萬萬不能出門。那些個野豬，牠大大小小一窩子都要趁著天黑出門，牠們不理解啊！牠不管你是不是老師，就是挺著脖子拱的！你要是出了事，我會傷心的呀，我這個民宿 就不能幹了呀！」

等到整裝出發去車站，老趙和林婉還是沒有一點消息。我只好給院長打電話，詢問怎麼處理。

院長此時正在焦頭爛額地處理學生自殺的事，區長、校長、教務處長一堆領導都需要他安靜地在身邊伺候。手機 幾次三番響起來，顯得他好像比領導都忙。

院長很不耐煩地聽我彙報完，說：「既然學生沒事，你就先帶著學生回來！」

我怔了一下，急忙問：「那兩位老師呢？」

院長頓時暴怒：「那我現在就去安徽，給你大變兩個活人出來！警察 都沒辦法，你讓我怎麼辦？」

院長摔了電話。我想了想，院長說的話也有道理。既然已經報警，把一切能做的都做到，剩下的只能是聽天由命了。

我帶著學生忐忑不安地離開了，上了火車，安排好學生，我癱倒在自己的臥鋪上，這個月過得委實太不容易了！

列車到安慶站的時候，突然聽到下面一疊聲地爭吵。我透過車窗一看，幾乎驚得叫出聲來。原來是老趙帶著林婉，正在和列車員指手畫腳地爭執。我急忙下車。老趙洋洋得意對列車員說：

「我就說我們的票在車上嘛！」（一二）