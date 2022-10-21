我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

被詛咒的妖精（一二）

張舒涵

想著兩人血肉模糊、蒼蠅環繞的樣子，我耳邊好像響起了陣陣雷聲，兩條腿也不住哆嗦起來。我一面央求老闆趕快報警，一面讓所有學生都出去尋找。晚上的時候，仍然是毫無音訊。我急得如同熱鍋上的螞蟻，丟了兩個大活人，這回去如何交代。我想親自出去尋找，老闆死死拉住我說：

「張老師，你的心情我理解，我全都理解的呀。可天黑了，萬萬不能出門。那些個野豬，牠大大小小一窩子都要趁著天黑出門，牠們不理解啊！牠不管你是不是老師，就是挺著脖子拱的！你要是出了事，我會傷心的呀，我這個民宿就不能幹了呀！」

等到整裝出發去車站，老趙和林婉還是沒有一點消息。我只好給院長打電話，詢問怎麼處理。

院長此時正在焦頭爛額地處理學生自殺的事，區長、校長、教務處長一堆領導都需要他安靜地在身邊伺候。手機幾次三番響起來，顯得他好像比領導都忙。

院長很不耐煩地聽我彙報完，說：「既然學生沒事，你就先帶著學生回來！」

我怔了一下，急忙問：「那兩位老師呢？」

院長頓時暴怒：「那我現在就去安徽，給你大變兩個活人出來！警察都沒辦法，你讓我怎麼辦？」

院長摔了電話。我想了想，院長說的話也有道理。既然已經報警，把一切能做的都做到，剩下的只能是聽天由命了。

我帶著學生忐忑不安地離開了，上了火車，安排好學生，我癱倒在自己的臥鋪上，這個月過得委實太不容易了！

列車到安慶站的時候，突然聽到下面一疊聲地爭吵。我透過車窗一看，幾乎驚得叫出聲來。原來是老趙帶著林婉，正在和列車員指手畫腳地爭執。我急忙下車。老趙洋洋得意對列車員說：

「我就說我們的票在車上嘛！」（一二）

警察 手機 民宿

上一則

帶雲門重返華府 林懷民盼透過舞蹈講述台灣故事

下一則

一株玫瑰的隱喻

延伸閱讀

開賣衛生巾 「高鐵專供」獲肯定…網民：發聲真的有用

開賣衛生巾 「高鐵專供」獲肯定…網民：發聲真的有用
限制欠繳路費、農曆新年成法定假日 加州5新法與灣區相關

限制欠繳路費、農曆新年成法定假日 加州5新法與灣區相關
仇恨值高？ 陳時中：好學生被挑毛病 自評防疫85分 否認卡疫苗

仇恨值高？ 陳時中：好學生被挑毛病 自評防疫85分 否認卡疫苗
重大罪案增73% MTA組鐵路警隊

重大罪案增73% MTA組鐵路警隊

熱門新聞

北京故宮所藏「孝聖憲皇后朝服像」，此為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛原型畫像。（圖：香港故宮提供）

正史上的甄嬛原來長這樣 康熙初見只用四個字形容她

2022-10-17 23:24

破洞牛仔褲

2022-10-16 02:02

意外的三代同堂

2022-10-17 02:00

一道鹹食半世香

2022-10-14 02:00

此心安處是吾鄉

2022-10-16 02:00
貓小姐∕圖

密探「僧格林沁」

2022-10-15 02:02

超人氣

更多 >
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點
用這5個方法 讓家中電費月省100元

用這5個方法 讓家中電費月省100元
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭