顏寧儀／圖

「我從不感染。」

「這次的大感染？」

「每一次。」她語調平穩自然，像是在談論別人的事。「從出生到現在，我沒有感染過病毒。我戴口罩是為了讓別人放心。」

他沒有再說話。嚴格說來，這些細節屬於業務機密，他並無權利或義務知道。

「大概我的基因不一樣，所以別人想要研究。」

先前他只知道貨物熱門，「不能落入敵手」。原來是她的基因特別，可以避免世界性的病毒感染。若她真是基因殊異，研究她的身體可以發明製造某種藥物或疫苗，未嘗不是善舉。當然，其中也可能牽涉龐大的商業利益。公司給他的命令內容，顯然是考量利益為主。

不知何時，計程車司機的左手多了一把槍，朝著他連續擊發。子彈穿透塑膠隔板，一顆命中他的右肩、一顆擦過臉頰。司機還要繼續開槍，但他更快，第一槍就擊中司機後腦。

車子向路邊高速滑行，撞斷護欄，車頭栽進斜坡下的溝道裡。他踢開後車門，拉著女子跳出汽車 。

公路兩旁是開闊的野地，近處豎立著三塊廣告看板。枯竭的河道那邊，有一小片樹林與亂石，但是沒有時間躲藏了。對手既然可以假扮司機，表示他們的行蹤早就暴露，很快就會有更多敵人趕到。距離交貨還有半小時，只要他將女子送到S市，就算完成任務。S市有人接手，繼續下一個步驟。

他決定冒險，沿著公路步行。只要有車願意搭載他們一程，半小時內必定可以抵達S市。此時搭便車會更安全，對手無法掌握。一路上，他都很謹慎，避開大小車站、沒有攜帶手機、不使用任何卡片，他想不通怎麼會被盯上。

他在前面走，一面回頭張望。女子距離他七、八步遠，步履不穩，顯然受到了極大驚嚇。一輛白色汽車駛來，看見他揮手，似乎猶豫了片刻，之後又加速離開。這也難怪。大清早，這種郊野，一男一女在公路上行走，他身上還有斑斑血跡，誰也不敢停車招惹麻煩。

其後的幾分鐘內，沒有任何車輛經過，然後他們聽到警笛聲。一輛警車自公路的另一頭快速駛來。

計程車衝進溝道時，公路監視系統必然已經發現。計算時間，警方此時出現也是合理。不然就是剛才那輛白車駕駛報的警。不論如何，他都只能夠等著警車靠近。或許可以利用警車到達S市，他想。如果警察 不聽他的，要將他們帶往其他地方，他會設法劫持警車。沒有時間了。警車先到未嘗不好，但要盡快離開這裡。

兩名警察下車，一人手執長槍瞄準他，另一個叫他們趴下。他趴在地上，不斷喊說他身負重要任務，必須立刻護送女子至S市。警察完全沒有理會，拿出手銬準備銬他。

他跳起來，一手勒住警察的脖子，一手掏出手槍，對著手持長槍的警察叫道：「把槍丟掉！離開車子！」

拿著長槍的警察照做了，不過動作緩慢。他在拖延時間。只要時間夠久，就會有更多警察前來支援。

公路上突然出現另一輛車，車速極快，但不是警車。他們四人發現這輛車時，車子已經到達他們面前。

車子急停，之後槍聲大作，共有四十多響，然後三名男子下車。

●

晚上，當地的電視新聞有一則報導，沒有畫面，只有主播口述，全部才十幾秒鐘，大意是：今天清晨，一輛計程車超速行駛於某公路，發生嚴重的車禍 意外。警方到場處理時，司機與一名男性乘客都已經沒有呼吸心跳。（下）