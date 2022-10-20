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中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

移居（八）

卓慧臻

常楷拿出專做手工咖啡的器具，一絲不苟地做了杯拉花咖啡，說是跟學生學的，用奶泡均勻地滑出葉子的圖案。景遠也躍躍欲試。

聞著香濃的咖啡味，尹彤突然有了主意，決定推薦畫廊正在展出名為〈漿果〉的畫給唐先生。這幅作品色彩沉穩，灰、黑點組成的畫面，遠看像一張黑色皮革，仔細端詳，才瞧得出是紅莓果樹叢。滿滿的枝幹與葉片，只有稀疏紅果妝點其中，充滿了蒼茫、永續的野生意蘊。她相信這幅作品值得關注、收藏。

初夏很快回信，說唐先生感興趣，但他的顧問需要尹彤在現場多做些介紹，還要討論協議內容。她皺著眉頭，給初夏發郵件：「你是知道的，我目前無法出席。」藝術品買賣細節甚多，視訊替代不了面對面的溝通，想要在老東家繼續工作的那線希望，徹底被毀滅。尹彤思量著，是時候改變生活的重點了。

8

不知不覺晚餐時間到了，常楷的兒子常睿回來了。一頭鬈髮，髮際中分，是個朝氣蓬勃、俊俏的少年。寶貝們全擠到小哥哥的房間去，看見他的鋼琴，搶著玩。常睿大方掀開琴蓋，流暢地彈奏起來，孩子們笑聲此起彼落。

廚房裡的常太太磨刀霍霍，洗切韭菜，紅蔥頭爆香，混入牛肉餡拌勻，拿出下午醒好的麵團，開始擀餃子皮。尹彤幫忙包餡，聞著香料，飢腸轆轆。

餃子宴果然不凡，煎餃香脆、水餃鮮嫩，各具風味。景遠讚美不已，兩個孩子吃得稀里呼嚕，唇齒留香。

常太太說：「今天周末，兒子要玩一會遊戲，我給他送晚餐去。」她夾了一盤主食還有沙拉，端到兒子房間。

狗兒此刻乖順地躺在景遠腳下，常太太順便也遞出狗食：「狗兒就是忠心，對陌生人提防著呢！守在景遠旁，是讓他別輕舉妄動的意思！」（八）

咖啡 餃子皮 煎餃

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