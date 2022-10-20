因為連續多天無法睡覺，喻志海上班，一邊騎摩托車，一邊睡覺，與一輛載重貨車相撞，身體多處骨折，住院月餘。

盛怒的喻志海請來律師，幫自己辦理離婚事宜。

想不起來具體什麼時間了，反正就是有一天，我、喻志海，以及肥仔勝，打完羽毛球，在大排檔吃消夜。死肥仔灌了幾杯啤酒，又開始說自己那點破事，唉聲嘆氣，悲悲切切。我異常煩膩這種巨嬰式的自訴，懶得理他，自己悶頭喝酒。

不知肥仔勝哪句話觸發了喻志海的共鳴，毫無過渡，咬牙切齒，向我們披露了自己最隱蔽的往事──漫長而複雜的離婚過程。

我說：嵐姊對你愛得刻骨銘心，所以我好奇，你用了什麼方法，才讓她同意離婚？

喻志海說，當年如果不離婚，他早晚會被那個瘋了的女人弄死。

律師收了喻志海一大筆錢，坑矇拐騙、威迫利誘、循循善誘，搞亂柳若嵐的頭腦，讓她簽下離婚協議。

一般人提到心中的苦澀，大抵會喝點酒或者抽支菸什麼的，但任憑我和肥仔勝怎樣勸、怎樣用激將法，喻志海都還是不抽菸、不喝酒，只是目光越過肥仔勝的肩膀，惡狠狠地盯著鄰桌那兩個打扮清涼的小姊姊。兩位二十來歲的姑娘看短視頻，外放聲音很大，極其難聽。

喻志海察覺我要出聲提醒姑娘戴耳機，或者用靜音看視頻，低聲阻止我：「人家怎樣，關你鳥事？別多事。」

過了會，姑娘的朋友，兩位紋身肌肉 男到了，四個人一起，更加來勁地涮短視。物以類聚、人以群分，指的就是這樣一種情形。然後我們結帳離開，各自回家。

離婚第二天，柳若嵐就已經後悔，轉而開始進行漫長但無效的重婚努力。

「離婚以後，你們還住在一起，離不離婚並無不同。」我說。

喻志海說：「你這就就錯了，離婚前後，簡直就是地獄和天堂……」（二○）