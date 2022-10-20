被詛咒的妖精（一一）

說這話時，林婉兩隻手不停攥在一起輕輕搓著，一臉的憐惜之情。我忍不住對她說：「你都奔三的人了，還把別人說的話那麼當真！就算讓個殺人犯來講述案情，他也能把自己說成是受害者。」

林婉目瞪口呆，想了很久問：「你是說，趙老師那天晚上說的那些話、流的那些眼淚，都是騙人的？」

我搖了搖頭，這個世界從來不是非白即黑的兩面，林婉的智商實在不如她的外貌那麼賞心悅目。女人有著比外貌差很多的心智，這可不是什麼好事。

我說：「騙人不騙人，這要看在什麼立場上。這要是讓老趙說，他那天晚上說的話，完全都是真實的。但是讓我們院長來說，可能就是另外一個版本；讓退休 的老李教授來說，可能就是另外一個版本；讓老趙老婆來說，可能又是一個版本。他們都信誓旦旦說沒撒謊，那究竟是誰在撒謊呢？」

林婉睜大了一雙妙目，不明所以。我說：「是立場在撒謊，每個人的立場不同，導致他們看問題的方式不同，所以看到的事實也就不同。」

林婉不住搖頭，抿著嘴唇倔強地說：「趙老師很可憐……」

可憐不可憐，和我都沒什麼關係了。再過幾天，一個月的寫生課程就要結束。這個月活得膽戰心驚，如今捏著回程車票，總算是盼得雲開見月明。我把心放回肚裡，也想去山中遊覽一番陶冶身心。

可就在這個關鍵的節骨眼上，我突然發現，老趙和林婉都失蹤了。前檯小姐告訴我，老趙和那位漂亮的女老師前天傍晚出門後，就再也沒有回來過。

我倒抽一口冷氣，連著三天不回旅館 ，這想必是出什麼事了。我告訴老闆，老闆從床上直直地跳起來，連聲埋怨我為什麼不早點和他說。這兩人很有可能去山上遊玩，然後不小心招惹了野豬！（一一）