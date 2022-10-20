顏寧儀／圖

天剛亮時，他睡著了，睡得很沉。女子推推他的肩膀，他才醒來。她已經穿戴整齊，一副準備好要出發的模樣。他有點不好意思，咕噥兩句，走進衛浴間，很快漱洗完畢。

女子的眼睛明亮清澈，夜裡想必睡得不錯。「明亮清澈」還不足以形容那雙眼睛，還有什麼？「純潔」？「慈悲」？資料顯示，今年她三十三歲。這種年紀的人怎麼可能純潔慈悲？一定有更恰當的描述，只是他字彙太少。

櫃檯後面的婦人替他們叫了計程車，兩人站在狹窄的客廳等候。客廳有股霉腐味，混雜著芳香劑，牆上掛了一塊大橫匾，寫著「金玉滿堂」，底下刻著十多個贈送者的頭銜及名字。又有幾個人下樓，背著、拎著行李走出旅館 。每次客人退房離開，婦人都會喊說「謝謝光臨，歡迎再度光臨」。

不久，計程車來了，婦人又重複一遍送客的辭令，且意味深長地看了他們一眼。她想錯了，他知道。

還不到六點，他吩咐計程車走一條人車較少的遠路。司機沒有意見，只提醒他會按錶收費。這條公路是支線，此時幾乎看不到車輛，但他仍頻頻回頭，確定無人跟蹤才放心。司機和他們之間有一片透明隔板，三個人都戴著最新型口罩 ，都很安靜。

霧氣散去，郊野在晨光中漸漸清晰現形。叢叢低矮的雜草晶瑩閃爍，那是露水反映著陽光，似乎還有些白色、紫色的小花追隨微風搖晃。鳥群降落飛升，應該有鳥鳴聲，但此刻車窗緊閉，他聽不到。最遠的灰青色山腳還有幾匹像馬的動物，但那必然不是馬，這個區域不可能有馬群。

她雙手疊放在膝上，專心望著窗外，似乎這只是一般的旅途。從後視鏡，他又看到她的眼睛。只是一瞥，還是讓他有些驚動，那些字詞又在腦子裡盤桓。她有一項奇特本領，看她一眼，或僅僅坐在她身旁，就能察覺得到：她會令人平靜，就像進入另一個時空，暫離周遭的混亂未知。他從未有過這種經驗。

資料上說，「編號GEX-5……嚴密保護，以利研究……」公司如此鄭重其事要將她送至某地，因為她有超能力嗎？她的超能力為何？不可能只是教人感到平靜那樣簡單。況且，那只是他的主觀感受。

以前，他也遇過不少特殊人物。和那些人相處，他可以感知某種陰森荒涼，像被推進冰庫，寒意直撲而來。那些人大概也有所謂「超能力」吧？他們顯然和這個女子不同。他們散播殘忍及恐懼，她令人察覺另一個極端。

「極端」。這是此刻浮現的字詞。他咬咬牙。

過去半天內，他好像變回學生，不停尋找字詞，藉此重新理解周遭的事物。這也是女子引發的奇怪影響。其實他很痛恨這樣，勞神又無益。對他，以前學會的字彙夠用了。他看得懂命令，執行就是。他不負責理解，只須接受結論。「禁用電子器材」、「貨物搶手」、「必要時毀棄」……諸如此類就是結論。他不懂實驗室研究什麼，實驗室裡的人也不會他這套本領。各司其職，那就夠了。

她的脖子細長白皙，晨光裡，可以看到頸後纖細的柔毛。他想到某種鳥類。若他伸展一隻手掌，必定可以一把整個掐住。

她似乎知道他在注視，突然回頭看他。他立即轉向正面，隨便問了司機兩個無關的問題。

「你知道他們為什麼抓我嗎？」

他一時愣住，以為自己聽錯了。

「你知道為什麼抓我嗎？」她又問了一次。

他搖搖頭。（上）